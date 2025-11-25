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Команды
Аль-Шорта
€ 3 млн
Аль-Шорта
Багдад
Стадион:
Аль-Мадина
Сайт:
http://www.alshortasc.com/
Тренер:
Ахмед Салах
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Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
«Аль-Шорта» – «Аль-Духайль»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
15 февраля
Трансляция
«Аль-Хиляль» – «Аль-Шорта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025
2025.11.25 20:05
«Трактор» – «Аль-Шорта»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.11.02 10:05
«Аль-Шорта» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 20 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.19 08:33
«Аль-Гарафа» – «Аль-Шорта»: прогноз и ставки на матч 29 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.28 09:36
Трансляция
«Аль-Хиляль» – «Аль-Шорта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
2024.10.01 19:50
Где смотреть матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Шорта»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов АФК Элит 1 октября 2024
2024.09.30 10:47
Клуб Роналду не смог победить в Ираке
2024.09.16 21:09
Трансляция
«Аль-Шорта» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2024
2024.09.16 17:50
«Аль-Шорта» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 1-го Лиги чемпионов АФК – 16 сентября
2024.09.15 17:17
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