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Главные новости
Путин поручил упростить Fan ID, кандидаты на пост тренера «Реала», Головин подорожал и другие новости
09:26
Оффтоп
Стало известно возможное условие допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024
08:59
Гончаренко признался, нравится ли ему нахождение президента Иванова на тренерской скамейке
1
08:42
Вратарь лондонского «Арсенала» не исключил, что продолжит карьеру в России
08:26
Экс-игрок «Динамо» и «Амкара» признался, что курил почти всю карьеру: «Алкоголь тоже был»
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Все новости
08:51
Канчельскис призвал оказать Захаряну психологическую помощь
07:59
Мирзов раскритиковал «Краснодар» за большое число легионеров
6
07:51
Игроки сборной Перу подрались с испанской полицией
07:38
Вратарь лондонского «Арсенала» объяснил, почему решил играть за Колумбию, а не за Россию
2
00:50
Сборная Италии заинтересована в натурализации десяти аргентинцев
8
00:38
Месси попросил отца обсудить свое возвращение в «Барселону»
1
00:27
Ловчев: «Сборная России ничуть не лучше Ирака – нельзя звать в команду туристов»
6
00:15
Скоулз назвал Конте «старым ублюдком»
4
27 марта
23:59
«Согласен с Матыциным»: Погребняк поддержал критику министра спорта в адрес Карпина
8
23:48
Отбор Евро-2024. Швеция уничтожила Азербайджан (5:0), Сербия обыграла Черногорию (2:0) и другие результаты
23:41
Отбор Евро-2024. Франция победила Ирландию (1:0), Нидерланды разгромили Гибралтар (3:0)
23:34
Президент «Урала» Иванов: «В футболе было много ударов, но самый большой – от Вадима Скрипченко»
23:19
Стало известно, восстановился ли Миранчук от травмы – он пропустил матчи сборной России
23:07
Защитник «Локомотива» рассказал о несостоявшемся переходе в «Барселону»
23:00
Анчелотти может остаться в «Реале» из-за планов клуба на летнее трансферное окно
6
22:54
Семин прокомментировал критику в адрес Карпина
2
22:40
«ПСЖ» нашел усиление обороны в «Наполи»
22:32
Орещук рассказал, как сделать РПЛ интереснее без расширения лиги
1
22:24
Конте попрощался с «Тоттенхэмом»
22:18
Оффтоп
КХЛ. «Локомотив» перевел серию с ЦСКА в решающий седьмой матч
22:15
Уткин: «Победа Казахстана над Данией даже самым тупым должна объяснить, почему надо играть в Европе, а не в Азии»
13
21:58
Видео
Президент «Барсы» Лапорта ответил болельщику на вопрос о возвращении Месси
21:51
Фанаты «Спартака» продолжат бойкот матчей РПЛ, несмотря на поручение Путина упростить Fan ID
13
21:42
Фото
«Тоттенхэм» выплатил 55 миллионов уволенным тренерам за последние 10 лет
21:26
«Не нужно унижаться перед русофобами»: Юран призвал РФС уйти в Азию
14
21:20
Месси и Неймар подешевели по версии Transfermarkt
1
20:57
Защитник «Краснодара» Рамирес получил предложения из двух стран Европы
20:44
Гринвуд называл Роналду «мертвым» в период выступлений за «Реал»
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Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
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Аль-Шорта
Город
Багдад
Дивизион
Ирак-Премьер-лига
Сайт
www.alshortasc.com/
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Возрастное ограничение
18+
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