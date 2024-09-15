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    • «Аль-Шорта» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 1-го Лиги чемпионов АФК – 16 сентября

    «Аль-Шорта» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 1-го Лиги чемпионов АФК – 16 сентября

    Матч между «Аль-Шорта» и «Аль-Наср» в рамках первого тура Лиги чемпионов АФК обещает быть интересным и напряженным. Обе команды показывают хорошую результативность, и каждая стремится начать турнир с победы. «Аль-Шорта» выступает с сильной защитой и не проигрывает уже 23 матча, а «Аль-Наср» имеет более атакующую стратегию, но также допускает ошибки в обороне.

    Анализ команды «Аль-Шорта»

    «Аль-Шорта» подходит к матчу в великолепной форме, не проигрывая в последних 23 играх. Команда демонстрирует уверенную игру как в атаке, так и в защите. В последних 5 играх команда забила 9 голов и пропустила только 4, что подчеркивает их эффективность в обеих фазах игры.

    Последние 5 игр:

    • Аль-Завраа 0:2 Аль-Шорта

    • Аль-Шорта 1:0 Duhok

    • Al Najaf 2:2 Аль-Шорта

    • Аль-Шорта 1:0 Naft Al-Janoob

    • Аль-Шорта 3:2 Al Talaba

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 1.80 гола за игру.

    • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

    • Забивает в 5 последних матчах.

    Анализ команды «Аль-Наср»

    «Аль-Наср» из Эр-Рияда под руководством Луиша Каштру демонстрирует атакующий футбол, однако оборона команды показывает нестабильность, особенно против сильных соперников. За последние 5 матчей команда забила 9 голов, но пропустила 7, что говорит о проблемах в защите.

    Последние 5 игр:

    • Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахли Джидда

    • Аль-Фейха 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд

    • Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Раэд

    • Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Хилаль

    • Аль-Таавун 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 1.80 гола за игру.

    • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

    • Пропускает в 4 из 5 последних матчей.

    Тактический разбор

    Обе команды демонстрируют результативную игру, и можно ожидать активных атак с обеих сторон. У «Аль-Шорта» будет преимущество в оборонительной линии, так как они пропускают меньше голов. «Аль-Наср», несмотря на проблемы в защите, будет стремиться атаковать с первых минут, опираясь на свою сильную линию нападения.

    Коэффициенты букмекеров:

    • Победа Аль-Шорта: 3.50

    • Ничья: 3.20

    • Победа Аль-Наср: 2.00

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.75). Оба клуба имеют сильные атакующие линии и стабильную результативность в последних матчах.

    • Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 голов (1.90). С учетом атакующего стиля «Аль-Насра» и уверенной игры «Аль-Шорта», можно ожидать голов с обеих сторон.

    • Рискованная ставка: Победа «Аль-Наср» (2.00). Несмотря на нестабильность в защите, их атакующая мощь может оказаться решающей.

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.09.2024 17:17
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