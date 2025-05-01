Роналду отреагировал на вылет из азиатской Лиги чемпионов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о полуфинальном матче Лиги чемпионов Азии с «Кавасаки Фронтале» (2:3).

«Иногда мечте приходится ждать. Я горжусь этой командой и всем, что мы сделали на поле. 🟡🔵

Благодарю всех болельщиков, которые верили в нас и были рядом на протяжении всего пути. Ваша поддержка очень много значит для нас 🙏», – написал Роналду.