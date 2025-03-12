«Шэньхуа» потерпел самое крупное поражение при Слуцком и вылетел из азиатской Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов Элит «Шанхай Шэньхуа» в гостях проиграл «Кавасаки Фронтале» – 0:4.
Китайский клуб, возглавляемый Леонидом Слуцким, вылетел из турнира.
Это самое крупное поражение «Шэньхуа» под руководством российского специалиста.
Слуцкий возглавляет команду из Шанхая с начала 2024 года.
Лига чемпионов АФК Элит. 1/8 финала. Ответный матч.
Кавасаки Фронтале (Япония) – Шанхай Шэньхуа (Китай) – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Сасаки, 24; 2:0 – Эрисон, 65; 3:0 – Ито, 68; 4:0 – Марсинью, 90+1.
Первый матч – 0:1.
Источник: «Бомбардир»