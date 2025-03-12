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«Шэньхуа» потерпел самое крупное поражение при Слуцком и вылетел из азиатской Лиги чемпионов

Сегодня, 15:05
1

В ответном матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов Элит «Шанхай Шэньхуа» в гостях проиграл «Кавасаки Фронтале» – 0:4.

Китайский клуб, возглавляемый Леонидом Слуцким, вылетел из турнира.

Это самое крупное поражение «Шэньхуа» под руководством российского специалиста.

Слуцкий возглавляет команду из Шанхая с начала 2024 года.

Лига чемпионов АФК Элит. 1/8 финала. Ответный матч.

Кавасаки Фронтале (Япония) – Шанхай Шэньхуа (Китай) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сасаки, 24; 2:0 – Эрисон, 65; 3:0 – Ито, 68; 4:0 – Марсинью, 90+1.

Первый матч – 0:1.

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Шанхай Шэньхуа Кавасаки Фронтале Слуцкий Леонид
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Комментарии (1)
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FFR
1741785626
Да уж, скоро Слуцкий тоже вылетит наверное.
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