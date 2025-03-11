Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу команды в домашнем ответном матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов Элит с «Эстеглялем» (3:0).
«Четвертьфинал, вот и мы! 🔥» – написал 40-летний португалец.
- Роналду забил второй гол команды, реализовав пенальти на 27-й минуте.
- Он довел число своих голов за карьеру до 927.
- Первый матч закончился ничьей 0:0.
- «Аль-Наср» квалифицировался в топ-8 азиатской Лиги чемпионов Элит. Эта восьмерка разыграет трофей по системе плей-офф с 25 апреля по 4 мая в Джидде.
Источник: страница Криштиану Роналду в соцсети X