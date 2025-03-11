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  • Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов

Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов

Сегодня, 10:13

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу команды в домашнем ответном матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов Элит с «Эстеглялем» (3:0).

«Четвертьфинал, вот и мы! 🔥» – написал 40-летний португалец.

  • Роналду забил второй гол команды, реализовав пенальти на 27-й минуте.
  • Он довел число своих голов за карьеру до 927.
  • Первый матч закончился ничьей 0:0.
  • «Аль-Наср» квалифицировался в топ-8 азиатской Лиги чемпионов Элит. Эта восьмерка разыграет трофей по системе плей-офф с 25 апреля по 4 мая в Джидде.

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Источник: страница Криштиану Роналду в соцсети X
Лига чемпионов АФК Элит Эстегляль Аль-Наср Роналду Криштиану
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