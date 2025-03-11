Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу команды в домашнем ответном матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов Элит с «Эстеглялем» (3:0).

«Четвертьфинал, вот и мы! 🔥» – написал 40-летний португалец.