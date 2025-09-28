Введите ваш ник на сайте
«Аль-Гарафа» – «Аль-Шорта»: прогноз и ставки на матч 29 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

28 сентября 2025 9:59
Аль-Гарафа - Аль-Шорта
29 сент. 2025, понедельник 19:00 | Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 2 тур
1.80
Обе команды забьют
29 сентября на стадионе «Халифа» состоится матч второго тура Лиги чемпионов Азии Элита, где катарская «Аль-Гарафа» примет иракский «Аль-Шорту». Оба коллектива активно начали групповой этап и идут с результатами, которые подчеркивают их атакующий потенциал, но вместе с тем и проблемы в обороне.

«Аль-Гарафа»

Команда в прошлом туре Лиги чемпионов уступила «Аль-Шардже» (3:4), сыграв в открытый и зрелищный футбол. При этом в национальном первенстве «Аль-Гарафа» побеждает уверенно: успехи против «Аль-Райяна» (3:2) и «Аль-Саилии» (2:0) подтверждают еe силу дома. Клуб идет с серией из шести побед подряд на своей арене. В 5 последних матчах «Аль-Гарафа» забила 8 голов и столько же пропустила, что подчеркивает баланс между атакой и уязвимостью обороны.

«Аль-Шорта»

Иракский клуб в стартовом туре Лиги чемпионов сыграл вничью с «Аль-Саддом» (1:1) и продолжает серию из 12 матчей без поражений. «Аль-Шорта» выглядит мощно в атаке, забив 12 голов за 5 последних встреч, в среднем 2.40 за игру. Победа над «Newroz» (3:2) и результативные матчи в национальном чемпионате подтверждают стабильность впереди. Однако есть проблемы с надежностью обороны – команда пропускает в 5 последних встречах подряд, что может быть критическим фактором против катарцев.

Факты о командах

«Аль-Гарафа»

  • Побеждает в 6 последних матчах дома.
  • В среднем: 1.60 гола забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр).
  • Забивает в 3 матчах Лиги чемпионов подряд.

«Аль-Шорта»

  • Не проигрывает в 12 последних матчах.
  • В среднем: 2.40 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр).
  • Забивает в 12 матчах подряд.

Прогноз на матч «Аль-Гарафа» – «Аль-Шорта»

Обе команды склонны к атакующему футболу и редко уходят с поля без забитых мячей. «Аль-Гарафа» делает ставку на уверенность дома и готова использовать слабости обороны соперника. «Аль-Шорта» демонстрирует впечатляющую форму в атаке и имеет достаточный потенциал, чтобы забить на выезде. С учетом статистики логично ожидать обмен голами и игру с высокой результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.80
Обе команды забьют
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Шорта Аль-Гарафа
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 