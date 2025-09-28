29 сентября на стадионе «Халифа» состоится матч второго тура Лиги чемпионов Азии Элита, где катарская «Аль-Гарафа» примет иракский «Аль-Шорту». Оба коллектива активно начали групповой этап и идут с результатами, которые подчеркивают их атакующий потенциал, но вместе с тем и проблемы в обороне.

«Аль-Гарафа»

Команда в прошлом туре Лиги чемпионов уступила «Аль-Шардже» (3:4), сыграв в открытый и зрелищный футбол. При этом в национальном первенстве «Аль-Гарафа» побеждает уверенно: успехи против «Аль-Райяна» (3:2) и «Аль-Саилии» (2:0) подтверждают еe силу дома. Клуб идет с серией из шести побед подряд на своей арене. В 5 последних матчах «Аль-Гарафа» забила 8 голов и столько же пропустила, что подчеркивает баланс между атакой и уязвимостью обороны.

«Аль-Шорта»

Иракский клуб в стартовом туре Лиги чемпионов сыграл вничью с «Аль-Саддом» (1:1) и продолжает серию из 12 матчей без поражений. «Аль-Шорта» выглядит мощно в атаке, забив 12 голов за 5 последних встреч, в среднем 2.40 за игру. Победа над «Newroz» (3:2) и результативные матчи в национальном чемпионате подтверждают стабильность впереди. Однако есть проблемы с надежностью обороны – команда пропускает в 5 последних встречах подряд, что может быть критическим фактором против катарцев.

Факты о командах

«Аль-Гарафа»

Побеждает в 6 последних матчах дома.

В среднем: 1.60 гола забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр).

Забивает в 3 матчах Лиги чемпионов подряд.

«Аль-Шорта»

Не проигрывает в 12 последних матчах.

В среднем: 2.40 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр).

Забивает в 12 матчах подряд.

Прогноз на матч «Аль-Гарафа» – «Аль-Шорта»

Обе команды склонны к атакующему футболу и редко уходят с поля без забитых мячей. «Аль-Гарафа» делает ставку на уверенность дома и готова использовать слабости обороны соперника. «Аль-Шорта» демонстрирует впечатляющую форму в атаке и имеет достаточный потенциал, чтобы забить на выезде. С учетом статистики логично ожидать обмен голами и игру с высокой результативностью.

Рекомендованные ставки