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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Гарафа - Аль-Шорта
Аль-Гарафа - Аль-Шорта: обзор матча 29 сентября 2025
Аль-Гарафа
29.09.2025, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 2 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Шорта
48'
Хоселу
54'
Ф. Сасси
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Гарафа - Аль-Шорта
Завершен
Желтая карточка
Хоселу
90'
+2
Замена
Dame Traore
️️️️➡️️
Чан Хюн-Су
89'
Замена
Мэйсон Холгейт
️️️️➡️️
Арон Гуннарссон
83'
Замена
Флоринел Коман
️️️️➡️️
Ахмед Аль-Ганехи
73'
69'
Замена
Boubacar Moumouni
️️️️➡️️
Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi
69'
Замена
Ahmad Farhan
️️️️➡️️
Леонель Атеба
ГОЛ! 2:0!
Фержани Сасси
Пас отдал
Ясин Браими
54'
ГОЛ! 1:0!
Хоселу
Пас отдал
Ясин Браими
48'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Гарафа
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
13
Фержани Сасси
ВР
18
Аюб Аль-Уи
ЦЗ
23
S. Fadlalla
ЦЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
42
S. Sano
ЦЗ
24
Арон Гуннарссон
ЦП
29
Fabricio Díaz
ЦП
8
Ясин Браими
(К)
ЦП
10
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
Аль-Шорта
1
Ахмед Басиль
(К)
ВР
6
Mehdi Ashabi
ЦЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
15
Ahmed Yahia
ЦЗ
98
Мустафа Садун
ЦЗ
8
D. Mendy
ЦП
25
Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi
ЦП
11
Bassam Shakir
ЦП
9
Hussein Ali
ЦП
7
Махмуд Аль-Мавас
ПВ
10
Леонель Атеба
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Аль-Гарафа
21
Hamad Majid
ВР
6
Dame Traore
ЦЗ
26
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
5
Mostafa Essam Qadeera
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Альваро Джало
ЛВ
99
Jamal Hamed
ЦФ
17
R. Boussafi
ЦФ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Аль-Шорта
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
14
Boubacar Moumouni
ЦП
31
Atheer Salih
ЦП
5
Rewan Amin
ЦП
21
Shareef Abdulkadhim
ЦП
17
Ahmad Farhan
ЦП
26
Abdulkhaleq Mohammad
ЦФ
28
Hussein Jabbar
ЦФ
4-3-1-1
40
18
Аль-Уи
20
Чан Хюн-Су
42
23
24
Гуннарссон
29
8
Браими
10
Аль-Ганехи
9
Хоселу
4-4-1-1
1
Басиль
6
Юнис
15
98
Садун
6
25
11
9
8
7
Аль-Мавас
10
Атеба
20
Чан Хюн-Су
6
6
20
Чан Хюн-Су
24
Гуннарссон
27
Холгейт
27
Холгейт
24
Гуннарссон
10
Аль-Ганехи
7
Коман
7
Коман
10
Аль-Ганехи
25
14
14
25
5
5
10
Атеба
17
17
10
Атеба
Остались в запасе
Аль-Гарафа
Аль-Шорта
21
Hamad Majid
ВР
26
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
5
Mostafa Essam Qadeera
ЦЗ
14
Альваро Джало
ЛВ
99
Jamal Hamed
ЦФ
17
R. Boussafi
ЦФ
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
31
Atheer Salih
ЦП
21
Shareef Abdulkadhim
ЦП
26
Abdulkhaleq Mohammad
ЦФ
28
Hussein Jabbar
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Остались в запасе
21
Hamad Majid
ВР
26
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
5
Mostafa Essam Qadeera
ЦЗ
14
Альваро Джало
ЛВ
99
Jamal Hamed
ЦФ
17
R. Boussafi
ЦФ
Остались в запасе
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
31
Atheer Salih
ЦП
21
Shareef Abdulkadhim
ЦП
26
Abdulkhaleq Mohammad
ЦФ
28
Hussein Jabbar
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Статистика матча Аль-Гарафа - Аль-Шорта
1
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
13
Нарушения
2
3
Офсайды
1
4
Количество передач
368
508
Сейвы
8
1
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Информация о матче
Главный судья:
Садулло Гулмуроди
Стадион:
Халифа Интернешнл
Посещаемость:
2008
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