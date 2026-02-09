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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Насаф - Аль-Шорта
Насаф - Аль-Шорта: обзор матча 09 февраля 2026
Насаф
09.02.2026, понедельник, 16:45
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 7 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Шорта
8'
M. Rakhmatov
68'
S. Abdulkadhim
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Протокол Насаф - Аль-Шорта
Завершен
Замена
Davronbek Usmonov
️️️️➡️️
Adenis Shala
90'
+2
90'
+4'
83'
Замена
️️️️➡️️
M. Zaddem
Замена
️️️️➡️️
M. Rakhmatov
80'
Замена
Y. Otubanjo
️️️️➡️️
B. Abdikholikov
69'
Замена
D. Abdunazarov
️️️️➡️️
Z. Abdirakhmatov
69'
68'
ГОЛ! 1:1!
Shareef Abdulkadhim
62'
Замена
️️️️➡️️
D. Mendy
Желтая карточка
Ойбек Рустамов
58'
Желтая карточка
Adenis Shala
47'
46'
Замена
️️️️➡️️
Манаф Юнис
46'
Замена
Bassam Shakir
️️️️➡️️
Hussein Jabbar
Желтая карточка
B. Abdikholikov
45'
45'
+1'
ГОЛ! 1:0!
M. Rakhmatov
8'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насаф
35
Абдулвохид Нематов
ВР
8
Z. Abdirakhmatov
ЦЗ
15
Ойбек Рустамов
ЦЗ
24
Sardorbek Bakhromov
ЦЗ
2
Алибек Давронов
ЦЗ
92
Умар Эшмуродов
(К)
ЦЗ
5
Голиб Гайбуллаев
ЦЗ
6
M. Rakhmatov
ЦП
14
Шароф Мухитдинов
АП
45
B. Abdikholikov
ЦФ
7
Adenis Shala
ЦФ
Главный тренер
Рузикул Бердиев
Аль-Шорта
16
Hasan Ahmed
ВР
13
Tarek Aggoun
ЦЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
98
Мустафа Садун
ЦЗ
25
Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi
ЦП
8
D. Mendy
ЦП
9
Hussein Ali
ЦП
30
Фахд Юссеф
(К)
ЛВ
7
Махмуд Аль-Мавас
ПВ
20
M. Zaddem
ЦФ
28
Hussein Jabbar
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Насаф
82
Asilbek Numonov
ВР
55
D. Abdunazarov
ЦЗ
33
B. Khalilov
ЦЗ
23
Dilshod Murtozoev
ЦЗ
3
Mashkhyrbek Abdusoliev
ЦЗ
99
Kingsley Sokari
ЦП
20
Y. Otubanjo
ЦФ
80
Davronbek Usmonov
ЦФ
Аль-Шорта
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
15
Ахмед Яхья
ЦЗ
24
Abbas Fadhil Abbas
ЦЗ
11
Bassam Shakir
ЦП
14
Boubacar Moumouni
ЦП
21
Shareef Abdulkadhim
ЦП
17
Ahmad Farhan
ЦП
31
Atheer Salih
ЦП
19
Salem Ahmad
ЦФ
3-2-1-1-2
35
Нематов
2
Давронов
92
Эшмуродов
5
Гайбуллаев
24
15
Рустамов
6
14
Мухитдинов
7
45
3-3-2-2
16
13
6
Юнис
98
Садун
25
8
9
7
Аль-Мавас
30
Юссеф
28
20
8
55
55
8
33
33
45
20
20
45
7
80
80
7
28
11
11
28
21
21
Остались в запасе
Насаф
Аль-Шорта
82
Asilbek Numonov
ВР
23
Dilshod Murtozoev
ЦЗ
3
Mashkhyrbek Abdusoliev
ЦЗ
99
Kingsley Sokari
ЦП
Главный тренер
Рузикул Бердиев
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
15
Ахмед Яхья
ЦЗ
24
Abbas Fadhil Abbas
ЦЗ
14
Boubacar Moumouni
ЦП
17
Ahmad Farhan
ЦП
31
Atheer Salih
ЦП
19
Salem Ahmad
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Остались в запасе
82
Asilbek Numonov
ВР
23
Dilshod Murtozoev
ЦЗ
3
Mashkhyrbek Abdusoliev
ЦЗ
99
Kingsley Sokari
ЦП
Остались в запасе
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
15
Ахмед Яхья
ЦЗ
24
Abbas Fadhil Abbas
ЦЗ
14
Boubacar Moumouni
ЦП
17
Ahmad Farhan
ЦП
31
Atheer Salih
ЦП
19
Salem Ahmad
ЦФ
Главный тренер
Рузикул Бердиев
Главный тренер
Ахмед Салах
Статистика матча Насаф - Аль-Шорта
3
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
4
Офсайды
4
1
Количество передач
365
720
Сейвы
4
1
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.51
1.39
xGP (предотвращенные голы)
-0.34
-0.34
Информация о матче
Главный судья:
Халед Салех Аль-Тураис
(Эр-Рияд)
Стадион:
ISTIKLOL STADIUM, Fergana
Посещаемость:
1321
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2 : 3
23.04.2026
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2 : 1
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