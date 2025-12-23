Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Узбекистан. Суперлига
Команды
Насаф
€ 7 млн
Насаф
Карши
Узбекистан. Суперлига
Стадион:
Марказий
Сайт:
http://www.fcnasaf.uz/
Тренер:
Рузикул Бердиев
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Аль-Шарджа» – «Насаф»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 1.63
15 февраля
Трансляция
«Аль-Иттихад» – «Насаф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2025
2025.12.23 20:05
Трансляция
«Насаф» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2025
2025.09.29 15:35
«Насаф» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 29 сентября 2025 с коэффициентом 1.70
2025.09.28 09:31
Товарищеский матч. «Спартак» победил в Турции «Насаф» (3:1)
2025.02.24 18:52
22
Видео
Барко забил «Насафу» со штрафного
2025.02.24 17:56
3
Видео
Гол Бонгонда «Насафу» со штрафного
2025.02.24 17:29
2
Видео
Глушаков сыграл за «Енисей» в товарищеском матче
2025.02.11 18:41
«Спартак» назвал соперников по товарищеским матчам на сборах
2025.01.07 10:56
4
Станкович прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Насафом»
2024.07.15 17:42
12
Товарищеский матч. «Спартак» дома разгромил лидера чемпионата Узбекистана (3:0)
2024.07.15 15:52
3
Стал известен еще один соперник «Спартака» по товарищескому матчу
2024.06.30 01:45
4
Фото
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
2023.12.28 23:36
Видео
Массовая драка в чемпионате Узбекистана: в потасовке участвовали около 50 человек
2023.04.17 23:00
1
Главные новости
Появилась новая информация о состоянии Барко
21:14
Орлов посмеялся над падением Кордобы
21:05
1
Игонин: «Судьи ошибаются не в пользу «Зенита», команда недобрала очки»
20:56
5
Радимов: «Спартак» нашел вариант игры без Барко»
20:47
1
Агент сказал, могут ли Семака поменять в «Зените» на бразильского тренера
20:35
Гурцкая – о Барко: «Наверное, такое захотел, что руководство «Спартака» сошло с ума»
19:57
3
Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:43
Фото
ЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
19:16
Орлов назвал судейство причиной нервного состояния Семака
18:51
7
Фото
Назначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+