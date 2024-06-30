Стал известен еще один соперник «Спартака» по товарищескому матчу

«Спартак» узнал еще одного соперника по товарищескому матчу.
По сведениям СМИ, 15 июля «Спартак» встретится с «Насафом» из Узбекистана.
- «Спартак» вышел из отпуска и активно готовится к старту нового сезона РПЛ. Первым соперником москвичей станет «Оренбург.»
- Столичный коллектив уже провел первый контрольный поединок под руководством Деяна Станковича. Красно-белые оказались сильнее «Торпедо» (3:1).
- Напомним, что в завершившемся сезоне «Спартак» финишировал на 5-й строчке.
Источник: Championat.asia