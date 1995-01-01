Узбекистан. Суперлига

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20 апреля
22:54
Файзуллаев ответил, специально ли он получил желтую против «Ахмата» – чтобы раньше уехать в сборную
4
19:38
В ЦСКА прояснили ситуацию с отбытием Файзуллаева на молодежный Кубок Азии
1
26 марта
19:26
Отбор ЧМ-2026. Экс-спартаковец помог Узбекистану разгромить Гонконг (3:0)
9 марта
22:00
Серия А. «Интер» обыграл «Болонью» (1:0), у Шомуродова дубль с замены за «Кальяри»
1
3 марта
13:01
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Ашурматов – о спасительном голе в матче с «Краснодаром»: «Без узбека нет камбэка!»
4
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Все новости
20 апреля
22:54
Файзуллаев ответил, специально ли он получил желтую против «Ахмата» – чтобы раньше уехать в сборную
4
19:38
В ЦСКА прояснили ситуацию с отбытием Файзуллаева на молодежный Кубок Азии
1
14 апреля
23:43
Серия А. «Интер» упустил победу над «Кальяри» Раньери (2:2), Шомуродов забил
26 марта
19:26
Отбор ЧМ-2026. Экс-спартаковец помог Узбекистану разгромить Гонконг (3:0)
22 марта
21:00
Товарищеский матч. ЦСКА удержал победу над бывшим клубом Ривалдо (2:1)
14 марта
08:31
ЦСКА проведет товарищеский матч с узбекистанским клубом в Москве
2
9 марта
22:00
Серия А. «Интер» обыграл «Болонью» (1:0), у Шомуродова дубль с замены за «Кальяри»
1
3 марта
13:01
Видео
Ашурматов – о спасительном голе в матче с «Краснодаром»: «Без узбека нет камбэка!»
4
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