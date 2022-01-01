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Узбекистан. Суперлига
Футбольные стадионы
Узбекистан. Суперлига 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Пахтакор
Ташкент
35 000
2
Миллий
Ташкент
34 000
3
Динамо
Самарканд
16 000
4
Марказий
Наманган
21 913
5
Марказий
Карши
21 000
6
Истиклол
Фергана
20 500
7
Локомотив
Ташкент
8 000
8
ОКМК
Алмалык
16 485
9
Алпамыш
Термез
6 000
10
Бобур Арена
Андижан
19 820
11
Марказий
Коканд
10 500
12
Согдиана
Джизак
11 650
13
Ешлик
Навои
8 000
14
им. Бахрома Вафоева
Мубарек
10 000
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