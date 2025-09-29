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Смотреть прямую трансляцию матча «Насаф» против «Аль-Хиляля», 2-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября в 16:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Насаф» – «Аль-Хиляль»