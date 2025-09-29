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  • «Насаф» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2025

«Насаф» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2025

29 сентября 2025, 15:35
Насаф
29.09.2025, понедельник, 16:45
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 2 тур
2 : 3
Завершен
Аль-Хиляль
27' S. Bakhromov 60' Ж. Сидиков
21' С. Милинкович-Савич 45+2' Т. Эрнандес 79' М. Леонардо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насаф
35
Абдулвохид Нематов
ВР
34
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
5
Голиб Гайбуллаев
ЦЗ
22
Игорь Голбан
ЦЗ
92
Умар Эшмуродов
(К) ЦЗ
24
Sardorbek Bakhromov
ЦЗ
28
Шухрат Мухаммадиев
ПЗ
8
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
77
Ойбек Бозоров
ЛВ
14
Шароф Мухитдинов
АП
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
Главный тренер
Рузикул Бердиев
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
(К) ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Насаф
82
Asilbek Numonov
ВР
1
Oleksandr Vorobey
ВР
33
Bakhodir Khalilov
ЦЗ
55
Diyorbek Abdunazarov
ЦЗ
9
Жавохир Сидиков
ЦП
17
S. Nurulloev
ЦП
71
Javohir Ubaydullayev
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
10
Драган Черан
ЦФ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Аль-Хиляль
30
Mathieu Patouillet
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
37
Кайо Сезар
ПВ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
3-2-2-1
35
Нематов
22
Голбан
92
Эшмуродов
24
34
Насруллаев
8
Абдирахматов
77
Бозоров
14
Мухитдинов
18
Норчаев
3-3-2-2
37
Буну
87
Тамбакти
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
88
Аль-Ями
8
Невеш
19
Эрнандес
22
Милинкович-Савич
28
Канно
38
Леонардо
9
Аль-Хамдан
22
Голбан
9
Сидиков
9
Сидиков
22
Голбан
Сидиков
71
71
Сидиков
77
Бозоров
55
Чолович
55
Чолович
77
Бозоров
14
Мухитдинов
10
Черан
10
Черан
14
Мухитдинов
28
Канно
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
28
Канно
88
Аль-Ями
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
88
Аль-Ями
9
Аль-Хамдан
78
Ладжами
78
Ладжами
9
Аль-Хамдан
55
аль-Булеахи
37
Сезар
37
Сезар
55
аль-Булеахи
38
Леонардо
21
Радиф
21
Радиф
38
Леонардо
Остались в запасе
Насаф
Аль-Хиляль
82
Asilbek Numonov
ВР
1
Oleksandr Vorobey
ВР
33
Bakhodir Khalilov
ЦЗ
55
Diyorbek Abdunazarov
ЦЗ
17
S. Nurulloev
ЦП
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Главный тренер
Рузикул Бердиев
30
Mathieu Patouillet
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
82
Asilbek Numonov
ВР
1
Oleksandr Vorobey
ВР
33
Bakhodir Khalilov
ЦЗ
55
Diyorbek Abdunazarov
ЦЗ
17
S. Nurulloev
ЦП
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Остались в запасе
30
Mathieu Patouillet
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Главный тренер
Рузикул Бердиев
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Насаф - Аль-Хиляль
1
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
3
11
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
0
7
Нарушения
10
7
Офсайды
2
5
Количество передач
366
601
Сейвы
7
0
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Насаф» против «Аль-Хиляля», 2-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября в 16:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Насаф» – «Аль-Хиляль»

«Насаф» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Хиляль Насаф
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