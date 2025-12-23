23.12.2025, вторник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 6 тур
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 6 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
2-3-3-2
1
Райкович
15
Кадеш
13
Шанкити
2
Перейра
8
Фабиньо
17
Канте
27
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
34
Бергвейн
90
Бензема
19
Диаби
3-2-1-2-1
35
Нематов
92
Эшмуродов
6
24
8
Абдирахматов
13
Насруллаев
17
14
Мухитдинов
77
Бозоров
7
80
Аль-Гамди
12
Митай
12
Митай
80
Аль-Гамди
13
Шанкити
32
32
13
Шанкити
8
Фабиньо
16
Аль-Гамди
16
Аль-Гамди
8
Фабиньо
27
Аль-Гамди
78
Фернандеш
78
Фернандеш
27
Аль-Гамди
7
9
Сидиков
9
Сидиков
7
17
80
80
17
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Насаф
50
Mohammed Al-Absi
ВР
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
14
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
82
Asilbek Numonov
ВР
55
Diyorbek Abdunazarov
ЦЗ
33
Bakhodir Khalilov
ЦЗ
2
Алибек Давронов
ЦЗ
71
Javohir Ubaydullayev
ЦП
Главный тренер
Рузикул Бердиев
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
14
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
82
Asilbek Numonov
ВР
55
Diyorbek Abdunazarov
ЦЗ
33
Bakhodir Khalilov
ЦЗ
2
Алибек Давронов
ЦЗ
71
Javohir Ubaydullayev
ЦП
Главный тренер
Рузикул Бердиев
Статистика матча Аль-Иттихад - Насаф
Всего ударов по воротам
19
16
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
11
2
Нарушения
2
4
Офсайды
3
4
Количество передач
620
370
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
12
7
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
11
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Насафа», 6-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря в 21:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Насаф»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»