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  • «Аль-Иттихад» – «Насаф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2025

«Аль-Иттихад» – «Насаф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2025

23 декабря 2025, 20:05
Аль-Иттихад
23.12.2025, вторник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 6 тур
1 : 0
Завершен
Насаф
57' К. Бензема
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Фабиньо
ОП
17
Н'Голо Канте
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
19
Мусса Диаби
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
90
Карим Бензема
(К) ЦФ
Насаф
35
Абдулвохид Нематов
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
5
Голиб Гайбуллаев
ЦЗ
92
Умар Эшмуродов
(К) ЦЗ
6
Murodbek Rahmatov
ЦЗ
24
Sardorbek Bakhromov
ЦЗ
8
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
17
S. Nurulloev
ЦП
14
Шароф Мухитдинов
АП
77
Ойбек Бозоров
ЛВ
7
Adenis Shala
ЦФ
Главный тренер
Рузикул Бердиев
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
12
Марио Митай
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
16
Файсал Аль-Гамди
ОП
14
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Насаф
82
Asilbek Numonov
ВР
55
Diyorbek Abdunazarov
ЦЗ
33
Bakhodir Khalilov
ЦЗ
2
Алибек Давронов
ЦЗ
71
Javohir Ubaydullayev
ЦП
9
Жавохир Сидиков
ЦП
80
Davronbek Usmonov
ЦФ
2-3-3-2
1
Райкович
15
Кадеш
13
Шанкити
2
Перейра
8
Фабиньо
17
Канте
27
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
34
Бергвейн
90
Бензема
19
Диаби
3-2-1-2-1
35
Нематов
92
Эшмуродов
6
24
8
Абдирахматов
13
Насруллаев
17
14
Мухитдинов
77
Бозоров
7
80
Аль-Гамди
12
Митай
12
Митай
80
Аль-Гамди
13
Шанкити
32
32
13
Шанкити
8
Фабиньо
16
Аль-Гамди
16
Аль-Гамди
8
Фабиньо
27
Аль-Гамди
78
Фернандеш
78
Фернандеш
27
Аль-Гамди
7
9
Сидиков
9
Сидиков
7
17
80
80
17
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Насаф
50
Mohammed Al-Absi
ВР
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
14
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
82
Asilbek Numonov
ВР
55
Diyorbek Abdunazarov
ЦЗ
33
Bakhodir Khalilov
ЦЗ
2
Алибек Давронов
ЦЗ
71
Javohir Ubaydullayev
ЦП
Главный тренер
Рузикул Бердиев
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
14
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
82
Asilbek Numonov
ВР
55
Diyorbek Abdunazarov
ЦЗ
33
Bakhodir Khalilov
ЦЗ
2
Алибек Давронов
ЦЗ
71
Javohir Ubaydullayev
ЦП
Главный тренер
Рузикул Бердиев
Статистика матча Аль-Иттихад - Насаф
Всего ударов по воротам
19
16
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
11
2
Нарушения
2
4
Офсайды
3
4
Количество передач
620
370
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
12
7
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
11

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Насафа», 6-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря в 21:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад»«Насаф»

«Аль-Иттихад» – «Насаф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Насаф Аль-Иттихад
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