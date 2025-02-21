«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов АФК.
Своих соперников по плей-офф турнира узнали «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, «Аль-Наср», где играет Криштиану Роналду, и другие команды.
Зона Восток
«Йокогама Маринос» (Япония) – «Шанхай Порт» (Китай)
«Кавасаки Фронтале» (Япония) – «Шанхай Шеньхуа» (Китай)
«Дарул Такзим» (Малайзия) – «Бурирам Юнайтед» (Таиланд)
«Кванчжу» (Южная Корея) – «Виссел Кобе» (Япония)
Зона Запад
«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) – «Пахтакор» (Узбекистан)
«Аль-Ахли» (Саудовская Аравия) – «Аль-Райян» (Катар)
«Аль-Наср» (Саудовская Аравия) – «Эстегляль» (Иран)
«Аль-Садд» (Катар) – «Аль-Васл» (ОАЭ)
- Первые матчи 1/8 финала азиатской ЛЧ пройдут 3-5 марта, ответные – 10-12 марта.