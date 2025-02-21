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  • «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ

«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов АФК.

Своих соперников по плей-офф турнира узнали «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, «Аль-Наср», где играет Криштиану Роналду, и другие команды.

Зона Восток

«Йокогама Маринос» (Япония) – «Шанхай Порт» (Китай)

«Кавасаки Фронтале» (Япония) – «Шанхай Шеньхуа» (Китай)

«Дарул Такзим» (Малайзия) – «Бурирам Юнайтед» (Таиланд)

«Кванчжу» (Южная Корея) – «Виссел Кобе» (Япония)

Зона Запад

«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) – «Пахтакор» (Узбекистан)

«Аль-Ахли» (Саудовская Аравия) – «Аль-Райян» (Катар)

«Аль-Наср» (Саудовская Аравия) – «Эстегляль» (Иран)

«Аль-Садд» (Катар) – «Аль-Васл» (ОАЭ)

  • Первые матчи 1/8 финала азиатской ЛЧ пройдут 3-5 марта, ответные – 10-12 марта.

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Источник: «Бомбардир»

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Skull_Boy
1740139093
Как обычно Аль-Хиляль дойдет до финала
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