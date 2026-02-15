Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Шарджа» – «Насаф»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 1.63

15 февраля 2026 9:26
Шарджа - Насаф
16 февр. 2026, понедельник 19:00 | Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.63
Фора «Аль-Шарджи» (-1)
Сделать ставку

16 февраля в 8-м туре Лиги чемпионов Азии Элита эмиратская «Аль-Шарджа» примет узбекистанский «Насаф». Это противостояние команды, имеющей шансы на выход из группы, и безнадежного аутсайдера, который не выиграл ни одного матча в турнире. Хозяева стабильно забивают, но регулярно пропускают, гости находятся в глубоком кризисе и катастрофически играют в обороне.

«Аль-Шарджа»

Эмиратский клуб занимает 9-е место в группе и сохраняет шансы на плей-офф. Команда демонстрирует стабильную атаку: 1.40 гола в среднем за последние 5 игр и голы в 4 последних матчах. Игор Коронадо с 6 голами – лидер атак. Однако оборона «Аль-Шарджи» нестабильна: пропуски в 10 из 12 последних матчей (1.60 в среднем). В первом круге хозяева обыграли «Насаф» 1:0, что дает психологическое преимущество.

«Насаф»

Узбекистанский клуб занимает последнее место в группе с 1 очком и находится в глубоком кризисе. Команда не выигрывает в 7 последних матчах Лиги чемпионов и пропускает в 7 последних подряд. Оборона «Насафа» катастрофична: 11 пропущенных голов в последних 5 играх (2.20 в среднем). Атака работает слабо (1.20 гола в среднем). Гости выглядят деморализованными и неспособными на борьбу за результат.

Факты о командах:

«Аль-Шарджа»

  • Забивает в 4 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей (1.60 в среднем).
  • Выиграл первый матч у «Насафа» (1:0).
  • 9-е место в группе (8 очков).

«Насаф»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах ЛЧА.
  • Пропускает в 7 последних матчах ЛЧА (2.20 в среднем).
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей.
  • Забивает в 4 последних матчах (1.20 в среднем).
  • 12-е место в группе (1 очко).

Прогноз на матч «Аль-Шарджа» – «Насаф»

«Аль-Шарджа» имеет класс выше, играет дома и уже побеждала «Насаф» в этом сезоне. Хозяевам нужны очки для выхода в плей-офф, и они будут играть на победу. «Насаф» находится в ужасной форме, катастрофически пропускает и не имеет турнирной мотивации. Учитывая разницу в классе и проблемы гостей в обороне, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа хозяев с разницей в 2 и более мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Аль-Шарджи» (-1) – коэффициент 1.63.
  • Инд. тотал «Аль-Шарджи» больше 1.5 – коэффициент 1.75.

1.63
Фора «Аль-Шарджи» (-1)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов АФК Элит Насаф Шарджа
Другие прогнозы
20.02.2026
16:30
1.50
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Верес - Полтава
Победа «Вереса»
20.02.2026
19:00
1.80
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Динамо К - Рух
Победа «Динамо Киев»
20.02.2026
22:00
1.80
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Фортуна - Экселсиор
Тотал больше 2.5
20.02.2026
22:00
1.78
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Охдуд - Аль-Кадисия
Победа «Аль-Кадисии»
20.02.2026
22:00
2.10
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Таавун - Аль-Фейха
Победа «Аль-Таавуна»
20.02.2026
22:00
2.05
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Дамак - Аль-Шабаб
Индивидуальный тотал «Аль-Шабаб» больше 1.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 