16 февраля в 8-м туре Лиги чемпионов Азии Элита эмиратская «Аль-Шарджа» примет узбекистанский «Насаф». Это противостояние команды, имеющей шансы на выход из группы, и безнадежного аутсайдера, который не выиграл ни одного матча в турнире. Хозяева стабильно забивают, но регулярно пропускают, гости находятся в глубоком кризисе и катастрофически играют в обороне.

«Аль-Шарджа»

Эмиратский клуб занимает 9-е место в группе и сохраняет шансы на плей-офф. Команда демонстрирует стабильную атаку: 1.40 гола в среднем за последние 5 игр и голы в 4 последних матчах. Игор Коронадо с 6 голами – лидер атак. Однако оборона «Аль-Шарджи» нестабильна: пропуски в 10 из 12 последних матчей (1.60 в среднем). В первом круге хозяева обыграли «Насаф» 1:0, что дает психологическое преимущество.

«Насаф»

Узбекистанский клуб занимает последнее место в группе с 1 очком и находится в глубоком кризисе. Команда не выигрывает в 7 последних матчах Лиги чемпионов и пропускает в 7 последних подряд. Оборона «Насафа» катастрофична: 11 пропущенных голов в последних 5 играх (2.20 в среднем). Атака работает слабо (1.20 гола в среднем). Гости выглядят деморализованными и неспособными на борьбу за результат.

Факты о командах:

«Аль-Шарджа»

Забивает в 4 последних матчах (1.40 в среднем).

Пропускает в 10 из 12 последних матчей (1.60 в среднем).

Выиграл первый матч у «Насафа» (1:0).

9-е место в группе (8 очков).

«Насаф»

Не выигрывает в 7 последних матчах ЛЧА.

Пропускает в 7 последних матчах ЛЧА (2.20 в среднем).

Пропускает в 7 из 9 последних матчей.

Забивает в 4 последних матчах (1.20 в среднем).

12-е место в группе (1 очко).

Прогноз на матч «Аль-Шарджа» – «Насаф»

«Аль-Шарджа» имеет класс выше, играет дома и уже побеждала «Насаф» в этом сезоне. Хозяевам нужны очки для выхода в плей-офф, и они будут играть на победу. «Насаф» находится в ужасной форме, катастрофически пропускает и не имеет турнирной мотивации. Учитывая разницу в классе и проблемы гостей в обороне, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа хозяев с разницей в 2 и более мяча.

Рекомендованные ставки: