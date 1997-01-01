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Узбекистан. Суперлига
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Насаф
Результаты
€ 7 млн
Насаф - результаты матчей
Карши
Узбекистан. Суперлига
Стадион:
Марказий
Сайт:
http://www.fcnasaf.uz/
Тренер:
Рузикул Бердиев
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Таблица
Узбекистан. Суперлига. 2026
Лига чемпионов АФК Элит. 2025/2026
Узбекистан. Суперлига. 2025
Товарищеские матчи. 2025
Товарищеские матчи. 2024
Узбекистан. Суперлига. 2024
Лига чемпионов АФК. 2023/2024
09.09 | 18:00
Насаф
3 : 0
Бунедкор
04.09 | 17:00
Насаф
6 : 2
Нефтчи
26.08 | 18:00
Кызылкум
1 : 0
Насаф
21.08 | 17:00
Навбахор
1 : 0
Насаф
16.08 | 17:00
Насаф
1 : 2
Пахтакор
08.08 | 18:00
Насаф
0 : 0
Коканд 1912
03.08 | 18:00
ОКМК
1 : 2
Насаф
28.07 | 18:00
Насаф
1 : 0
Кызылкум
22.07 | 18:00
Машал
1 : 1
Насаф
16.07 | 18:00
Бунедкор
1 : 3
Насаф
04.05 | 18:00
Насаф
0 : 0
Навбахор
28.04 | 18:00
Пахтакор
2 : 2
Насаф
23.04 | 17:00
Насаф
2 : 3
Локомотив Ташкент
18.04 | 16:00
Нефтчи
2 : 1
Насаф
13.04 | 16:00
Насаф
1 : 1
Бухара
08.04 | 16:00
Коканд 1912
1 : 1
Насаф
03.04 | 18:15
Насаф
1 : 0
Андижан
20.03 | 15:00
Насаф
0 : 1
Сурхан
12.03 | 18:00
Динамо Сам
1 : 1
Насаф
06.03 | 17:15
Согдиана
0 : 2
Насаф
01.03 | 17:15
Насаф
1 : 0
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