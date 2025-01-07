«Спартак» назвал соперников по товарищеским матчам на сборах

«Спартак» определился с соперниками по товарищеским матчам на сборах. На первом сборе в Белеке «Спартак» сыграет с новороссийским «Черноморцем». Встреча пройдет в закрытом режиме 20 января и будет состоять из трех таймов по 45 минут.

В ходе второго сбора в Дубае «Спартак» проведет матч с «Астаной» 2 февраля. В ОАЭ красно-белые также примут участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ. 30 января «Спартак» сыграет против «Краснодара», 7 февраля – против «Динамо», а 10 или 11 февраля – с одной из команд другой группы для определения итогового места на турнире.

Еще два матча ждут «Спартак» на третьем сборе в Белеке: 20 февраля состоится матч с московским «Торпедо», а 24-го – с узбекистанским «Насафом».