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    • «Спартак» назвал соперников по товарищеским матчам на сборах

    «Спартак» назвал соперников по товарищеским матчам на сборах

    «Спартак» определился с соперниками по товарищеским матчам на сборах. На первом сборе в Белеке «Спартак» сыграет с новороссийским «Черноморцем». Встреча пройдет в закрытом режиме 20 января и будет состоять из трех таймов по 45 минут.

    В ходе второго сбора в Дубае «Спартак» проведет матч с «Астаной» 2 февраля. В ОАЭ красно-белые также примут участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ. 30 января «Спартак» сыграет против «Краснодара», 7 февраля – против «Динамо», а 10 или 11 февраля – с одной из команд другой группы для определения итогового места на турнире.

    Еще два матча ждут «Спартак» на третьем сборе в Белеке: 20 февраля состоится матч с московским «Торпедо», а 24-го – с узбекистанским «Насафом».

    • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров.
    • Первая официальная игра красно-белых после зимнего перерыва пройдет 2 марта: в матче 19-го тура команда примет дома «Оренбург».

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    07.01.2025 10:56
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    Комментарии (4)
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    oyabun
    1736236922
    Зимний Кубок, плюс ещё куча товарищеских матчей. А тренироваться когда? Надеюсь, тренеру виднее.
    Ответить
    Тинез Розоп
    1736239326
    Главное не нагрузить. Конец февраля должен быть на лёгких ногах…
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    zigbert
    1736258045
    Остается только пожелать Спартаку плодотворной подготовки для успешного продолжения весенней части сезона.
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