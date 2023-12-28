Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов

В четверг состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов АФК.

Первые матчи этой стадии турнира пройдут с 12 по 14 февраля, ответные – с 19 по 21 февраля.

Запад:

«Насаф» (Узбекистан) – «Аль-Айн» (ОАЭ)

«Аль-Файха» (Саудовская Аравия») – «Аль-Наср» (Саудовская Аравия)

«Сепахан» (Иран) – «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

«Навбахор» (Узбекистан) – «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия)

Восток:

«Чжонбук Хендай Моторс» (Южная Корея) – «Похан Стилерс» (Южная Корея)

«Ульсан Хендэ» (Южная Корея) – «Вентфорет Кофу» (Япония)

«Шаньдун Тайшань» (Китай) – «Кавасаки Фронтале» (Япония)

«Бангкок Юнайтед» (Таиланд) – «Йокогама Маринос» (Япония)

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