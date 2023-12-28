Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов

28 декабря 2023, 23:36

В четверг состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов АФК.

Первые матчи этой стадии турнира пройдут с 12 по 14 февраля, ответные – с 19 по 21 февраля.

Запад:

«Насаф» (Узбекистан) – «Аль-Айн» (ОАЭ)

«Аль-Файха» (Саудовская Аравия») – «Аль-Наср» (Саудовская Аравия)

«Сепахан» (Иран) – «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

«Навбахор» (Узбекистан) – «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия)

Восток:

«Чжонбук Хендай Моторс» (Южная Корея) – «Похан Стилерс» (Южная Корея)

«Ульсан Хендэ» (Южная Корея) – «Вентфорет Кофу» (Япония)

«Шаньдун Тайшань» (Китай) – «Кавасаки Фронтале» (Япония)

«Бангкок Юнайтед» (Таиланд) – «Йокогама Маринос» (Япония)

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

Еще по теме:
Определился второй финалист азиатской Лиги чемпионов
Команда Малкома и Неймара вылетела из азиатской Лиги чемпионов 1
Прервалась рекордная серия побед команды Малкома и Неймара 2
Источник: твиттер азиатской Лиги чемпионов
Лига чемпионов АФК Насаф Аль-Айн Аль-Наср Сепахан Аль-Хиляль Навбахор Аль-Иттихад Чонбук Хендай Моторс Пхохан Стилерс Ульсан Хендэ Вентфорет Кофу Шаньдун Тайшань Кавасаки Фронтале Бангкок Юнайтед Йокогама Маринос
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Видео«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
2
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
3
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
1
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
4
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
14
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
13
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
6
Все новости
Все новости
Второй сезон подряд азиатскую ЛЧ выиграл один и тот же клуб
26 апреля
1
«Аль-Наср» Роналду вышел в финал Второй Лиги чемпионов АФК
22 апреля
3
Определились финалисты азиатской Лиги чемпионов
21 апреля
Промах экс-зенитовца не позволил «Аль-Садду» выйти в полуфинал азиатской ЛЧ
16 апреля
6
ВидеоКлаудиньо забил шикарный гол в азиатской Лиге чемпионов
13 апреля
2
Власти Ирана ввели запрет для сборной на поездки во враждебные страны
27 марта
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл команде из Таиланда в азиатской ЛЧ
17 февраля
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вылетел из азиатской ЛЧ по итогам общего этапа
10 февраля
10
«Аль-Наср» Роналду сыграет с командой, ни разу не терявшей очки во внутреннем чемпионате
2025.12.30 16:54
«Шэньхуа» Слуцкого вновь проиграл в Лиге чемпионов – в Хиросиме
2025.12.10 14:58
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ
2025.11.26 17:30
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ
2025.11.05 18:18
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 2 из 10 последних матчей
2025.10.01 18:38
5
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл на старте азиатской ЛЧ
2025.09.16 15:29
Клуб Малкома уволил главного тренера
2025.05.02 14:14
ВидеоРоналду разговаривал сам с собой после вылета из азиатской Лиги чемпионов
2025.05.01 14:37
6
Роналду отреагировал на вылет из азиатской Лиги чемпионов
2025.05.01 08:47
Роналду проиграл 10 турниров с «Аль-Насром» за 2,5 года
2025.04.30 22:13
6
«Аль-Наср» Роналду вылетел из азиатской Лиги чемпионов
2025.04.30 21:32
934-й гол Роналду помог «Аль-Насру» выйти в полуфинал Лиги чемпионов
2025.04.27 00:26
5
«Шэньхуа» потерпел самое крупное поражение при Слуцком и вылетел из азиатской Лиги чемпионов
2025.03.12 15:05
4
Роналду забил больше голов после наступления 30-летия, чем до него
2025.03.11 12:04
1
Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
2025.03.11 10:13
927-й гол Роналду помог «Аль-Насру» пройти в Лиге чемпионов команду Божовича
2025.03.10 22:59
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл первый матч 1/8 финала азиатской ЛЧ
2025.03.05 17:38
2
«Пахтакор» сенсационно победил в ЛЧ «Аль-Хиляль» благодаря голу экс-игрока «Ротора»
2025.03.04 21:29
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
2025.02.21 14:48
4
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
2025.02.19 15:44
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+