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    Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов

    В четверг состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов АФК.

    Первые матчи этой стадии турнира пройдут с 12 по 14 февраля, ответные – с 19 по 21 февраля.

    Запад:

    «Насаф» (Узбекистан) – «Аль-Айн» (ОАЭ)

    «Аль-Файха» (Саудовская Аравия») – «Аль-Наср» (Саудовская Аравия)

    «Сепахан» (Иран) – «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

    «Навбахор» (Узбекистан) – «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия)

    Восток:

    «Чжонбук Хендай Моторс» (Южная Корея) – «Похан Стилерс» (Южная Корея)

    «Ульсан Хендэ» (Южная Корея) – «Вентфорет Кофу» (Япония)

    «Шаньдун Тайшань» (Китай) – «Кавасаки Фронтале» (Япония)

    «Бангкок Юнайтед» (Таиланд) – «Йокогама Маринос» (Япония)

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    Источник: твиттер азиатской Лиги чемпионов

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    28.12.2023 23:36
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