Станкович прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Насафом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал комментарий после товарищеского матча с «Насафом» (3:0).

– После первого тайма было 3:0. Что не понравилось в первом тайме? Я намекаю на реализацию моментов.

– Не понимаю, почему начинаем с негативного вопроса. Хочу поблагодарить зрителей, поздравить ребят, молодых футболистов, игроков нашей академии. Сегодня все хорошо, все получилось, все молодцы.

– Кто понравился своим выходом на поле больше всего?

– Всеми я абсолютно доволен, все молодцы. Ребята показывают себя хорошо. На тренировках всегда выкладываются полностью. Для меня большая радость тренировать таких футболистов. Они напоминают нам нас, когда мы были молодыми и играли в футбол.

– Вы по ходу матча раздавали болельщикам воду. Они сами просили, или это была ваша инициатива?

– Очень жарко, всем хочется пить. Это товарищеский матч, главное, чтобы никому не стало плохо и все были здоровы. Я отдал всю воду, которая у меня осталась, им (болельщикам). Надеюсь, у всех все хорошо.

Мы завершили период подготовки, будет день отдыха, и уже будем финально готовиться к первому официальному матчу. С нетерпением его ждем.

Впереди у «Спартака» матч 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (21 июля).

Станкович принял москвичей в июне.

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

🌟Евро-2024 вышел богатым на события, а вспомните прошлые турниры по фото?