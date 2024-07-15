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  • Станкович прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Насафом»

Станкович прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Насафом»

15 июля 2024, 17:42
12

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал комментарий после товарищеского матча с «Насафом» (3:0).

– После первого тайма было 3:0. Что не понравилось в первом тайме? Я намекаю на реализацию моментов.

– Не понимаю, почему начинаем с негативного вопроса. Хочу поблагодарить зрителей, поздравить ребят, молодых футболистов, игроков нашей академии. Сегодня все хорошо, все получилось, все молодцы.

– Кто понравился своим выходом на поле больше всего?

– Всеми я абсолютно доволен, все молодцы. Ребята показывают себя хорошо. На тренировках всегда выкладываются полностью. Для меня большая радость тренировать таких футболистов. Они напоминают нам нас, когда мы были молодыми и играли в футбол.

– Вы по ходу матча раздавали болельщикам воду. Они сами просили, или это была ваша инициатива?

– Очень жарко, всем хочется пить. Это товарищеский матч, главное, чтобы никому не стало плохо и все были здоровы. Я отдал всю воду, которая у меня осталась, им (болельщикам). Надеюсь, у всех все хорошо.

Мы завершили период подготовки, будет день отдыха, и уже будем финально готовиться к первому официальному матчу. С нетерпением его ждем.

  • Впереди у «Спартака» матч 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (21 июля).
  • Станкович принял москвичей в июне.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Узбекистан. Суперлига Насаф Спартак Станкович Деян
Комментарии (12)
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...короче
1721055057
...это, вам-писарчукам, не рыжего пацана вопросами в угол загонять!)...
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alefreddy
1721055127
пока все красиво а как с лидерами бороться будем покажет время
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NewLife
1721058167
Кто задавал такие вопросы ? Неужели Журавель?)))))
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ScarlettOgusania
1721059277
"почему начинаем с негативного вопроса", да потому что интервью берут журнашлюхи из срач-тв
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zigbert
1721073187
Хорошо бы команда оправдала слова тренера.
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Андрей-Прокопьев-yandex
1721137708
Наш бы тренер до такой мелочевки недодумался, в этом я уверен на 100%, воспитание не то.
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БАЗАРА НЕТ
1721148031
Скоро и ты начнёшь бегать по бровке и прыгать и ныть) иначе уволят)
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