29 сентября во 2 туре Лиги чемпионов Азии Элита узбекский «Насаф» примет одного из фаворитов турнира – саудовский «Аль-Хиляль». Обе команды подошли к матчу в неплохой форме, демонстрируя результативную игру, но разница в уровне составов и турнирных амбициях заметна.

«Насаф»

Узбекский клуб провел достойный стартовый поединок, но уступил «Аль-Ахли Джидда» со счетом 2:4. Это поражение показало уязвимость обороны, однако атака «Насафа» продолжает приносить результат: команда забивает в 6 матчах подряд. В последних 5 встречах забито 12 голов, в среднем по 2.40 за игру. В то же время пропущено 6 мячей, что отражает проблемы в защите. В национальном чемпионате клуб идет уверенно, обыграв «Хорезм» и «Кызылкум», что добавляет уверенности.

«Аль-Хиляль»

Саудовский гранд продолжает подтверждать статус фаворита турнира. В 1 туре Лиги чемпионов команда обыграла «Аль-Духайль» (2:1), а в чемпионате Саудовской Аравии и Кубке короля также показывает стабильность. «Аль-Хиляль» забивает в 11 матчах подряд, в последних 5 – 11 мячей (в среднем 2.20). При этом оборона не безупречна: 7 пропущенных за 5 игр. В матчах против серьезных соперников коллектив часто оказывается вовлечен в результативные встречи, где ставка делается на атакующий футбол.

Факты о командах

«Насаф»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

В последних 5 играх: 2.40 гола забито, 1.20 пропущено в среднем.

Забивает в 6 матчах подряд.

«Аль-Хиляль»

Не проигрывает в 8 последних матчах.

Забивает в 11 матчах подряд.

В последних 5 играх: 2.20 гола забито, 1.40 пропущено в среднем.

Прогноз на матч «Насаф» – «Аль-Хиляль»

Обе команды в хорошей атакующей форме и регулярно забивают. «Насаф» способен навязать борьбу и отличиться на своем поле, однако класс «Аль-Хиляля» выше, и гости выглядят более убедительно в атаке. Саудовский клуб обязан использовать свой кадровый ресурс и сыграть первым номером, поэтому логично ждать результативного матча.

Рекомендованные ставки