Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Насаф - Аль-Хиляль: обзор матча 29 сентября 2025

Насаф
29.09.2025, понедельник, 16:45
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 2 тур
2 : 3
Завершен
Аль-Хиляль
27' S. Bakhromov 60' Ж. Сидиков
21' С. Милинкович-Савич 45+2' Т. Эрнандес 79' М. Леонардо
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Насаф - Аль-Хиляль
Завершен
90' +7
Желтая карточка
Рубен Невеш
90' +1
Замена
Абдулла Радиф ️️️️➡️️ Маркос Леонардо
90' +1
Замена
Мотеб Аль-Харби ️️️️➡️️ Хамад Аль-Ями
85'
Замена
Али Ладжами ️️️️➡️️ Абдулла Аль-Хамдан
85'
Замена
Нассер Аль-Давсари ️️️️➡️️ Мохамед Канно
79'
ГОЛ! 2:3! Маркос Леонардо
Пас отдал Сергей Милинкович-Савич
Замена
Стефан Чолович ️️️️➡️️ Ойбек Бозоров
78'
Замена
Javohir Ubaydullayev ️️️️➡️️ Жавохир Сидиков
73'
72'
Замена
Кайо Сезар ️️️️➡️️ Али аль-Булеахи
ГОЛ! 2:2! Жавохир Сидиков
Пас отдал Умар Эшмуродов
60'
Замена
Жавохир Сидиков ️️️️➡️️ Игорь Голбан
46'
Замена
Драган Черан ️️️️➡️️ Шароф Мухитдинов
46'
45' +2
ГОЛ! 1:2! Тео Эрнандес
Пас отдал Али аль-Булеахи
ГОЛ! 1:1! Sardorbek Bakhromov
Пас отдал Умар Эшмуродов
27'
21'
ГОЛ! 0:1! Сергей Милинкович-Савич
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насаф
35
Абдулвохид Нематов
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
5
Голиб Гайбуллаев
ЦЗ
22
Игорь Голбан
ЦЗ
92
Умар Эшмуродов
(К) ЦЗ
24
Sardorbek Bakhromov
ЦЗ
28
Шухрат Мухаммадиев
ПЗ
8
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
14
Шароф Мухитдинов
АП
77
Ойбек Бозоров
ЛВ
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
Главный тренер
Рузикул Бердиев
Аль-Хиляль
1
Яссин Буну
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Али аль-Булеахи
(К) ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
9
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Насаф
82
Asilbek Numonov
ВР
1
Oleksandr Vorobey
ВР
33
Bakhodir Khalilov
ЦЗ
55
Diyorbek Abdunazarov
ЦЗ
9
Жавохир Сидиков
ЦП
17
S. Nurulloev
ЦП
71
Javohir Ubaydullayev
ЦП
19
Стефан Чолович
ЦП
10
Драган Черан
ЦФ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Аль-Хиляль
25
Mathieu Patouillet
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
16
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
14
Абдулкарим Дариси
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
37
Кайо Сезар
ПВ
15
Абдулла Радиф
ЦФ
3-2-2-1
35
Нематов
22
Голбан
92
Эшмуродов
24
13
Насруллаев
8
Абдирахматов
77
Бозоров
14
Мухитдинов
18
Норчаев
3-3-2-2
1
Буну
87
Тамбакти
3
Кулибали
3
аль-Булеахи
88
Аль-Ями
8
Невеш
19
Эрнандес
22
Милинкович-Савич
23
Канно
9
Леонардо
9
Аль-Хамдан
22
Голбан
9
Сидиков
9
Сидиков
22
Голбан
Сидиков
71
71
Сидиков
77
Бозоров
19
Чолович
19
Чолович
77
Бозоров
14
Мухитдинов
10
Черан
10
Черан
14
Мухитдинов
23
Канно
16
Аль-Давсари
16
Аль-Давсари
23
Канно
88
Аль-Ями
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
88
Аль-Ями
9
Аль-Хамдан
78
Ладжами
78
Ладжами
9
Аль-Хамдан
3
аль-Булеахи
37
Сезар
37
Сезар
3
аль-Булеахи
9
Леонардо
15
Радиф
15
Радиф
9
Леонардо
Остались в запасе
Насаф
Аль-Хиляль
82
Asilbek Numonov
ВР
1
Oleksandr Vorobey
ВР
33
Bakhodir Khalilov
ЦЗ
55
Diyorbek Abdunazarov
ЦЗ
17
S. Nurulloev
ЦП
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Главный тренер
Рузикул Бердиев
25
Mathieu Patouillet
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
14
Абдулкарим Дариси
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
82
Asilbek Numonov
ВР
1
Oleksandr Vorobey
ВР
33
Bakhodir Khalilov
ЦЗ
55
Diyorbek Abdunazarov
ЦЗ
17
S. Nurulloev
ЦП
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Остались в запасе
25
Mathieu Patouillet
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
14
Абдулкарим Дариси
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Главный тренер
Рузикул Бердиев
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Насаф - Аль-Хиляль
1
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
3
11
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
0
7
Нарушения
10
7
Офсайды
2
5
Количество передач
366
601
Сейвы
7
0
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Информация о матче
Главный судья:
Ахмед Аль-Али
Стадион:
Markaziy Stadium Qarshi, Qarshi
Посещаемость:
17120
Новости команд
Все
Насаф
Аль-Хиляль
Невеш продолжает общаться с погибшим Жотой
28 июня
Зобнин высказался о варианте с переходом Малкома в «Спартак»
22 июня
3
В «Барселоне» определились с возможной продажей вингера в Саудовскую Аравию
19 июня
Стало известно, может ли Малком вернуться в РПЛ
19 июня
8
Стало известно, вернется ли Дарвин Нуньес в «Ливерпуль» летом
16 июня
«Аль-Шарджа» – «Насаф»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 1.63
15 февраля
«Аль-Иттихад» – «Насаф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2025
2025.12.23 20:05
«Насаф» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2025
2025.09.29 15:35
«Насаф» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 29 сентября 2025 с коэффициентом 1.70
2025.09.28 09:31
Товарищеский матч. «Спартак» победил в Турции «Насаф» (3:1)
2025.02.24 18:52
22
Невеш продолжает общаться с погибшим Жотой
28 июня
Зобнин высказался о варианте с переходом Малкома в «Спартак»
22 июня
3
В «Барселоне» определились с возможной продажей вингера в Саудовскую Аравию
19 июня
Стало известно, может ли Малком вернуться в РПЛ
19 июня
8
Стало известно, вернется ли Дарвин Нуньес в «Ливерпуль» летом
16 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Насаф
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Фейха
0 : 1
21.05.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
16.05.2026
Неом
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Наср
1 : 1
12.05.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
Аль-Холуд
1 : 2
08.05.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Халидж
1 : 2
05.05.2026
Аль-Хиляль
Узбекистан. Суперлига, 11 тур
Насаф
0 : 0
04.05.2026
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 10 тур
Пахтакор
2 : 2
28.04.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 9 тур
Насаф
2 : 3
23.04.2026
Локомотив Ташкент
Узбекистан. Суперлига, 8 тур
Нефтчи
2 : 1
18.04.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 7 тур
Насаф
1 : 1
13.04.2026
Бухара
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Фейха
0 : 1
21.05.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
16.05.2026
Неом
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Наср
1 : 1
12.05.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
Аль-Холуд
1 : 2
08.05.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Халидж
1 : 2
05.05.2026
Аль-Хиляль
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 