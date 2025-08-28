Введите ваш ник на сайте
Неом - Аль-Хиляль: онлайн-трансляция 16 января 2026

Неом
16.01.2026, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
- : -
Не начался
Аль-Хиляль
Матч Таблица
Статистика матча Неом - Аль-Хиляль
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Неом
Аль-Хиляль
«Ливерпуль» продал Дарвина за 53 миллиона
9 августа, 23:15
1
France Football объявил претендентов на приз лучшему вратарю 2025 года
7 августа, 14:42
1
Раскрыта зарплата Нуньеса в Саудовской Аравии
6 августа, 22:22
Условия перехода Нуньеса из «Ливерпуля» в «Аль-Хиляль»
6 августа, 17:31
Саудовский клуб договорился с «Ливерпулем» о покупке Нуньеса
6 августа, 11:42
Больше новостей
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Дамак
- : -
28.08.2025
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.08.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Ахли
- : -
28.08.2025
Неом
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Хиляль
- : -
29.08.2025
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Шабаб
- : -
29.08.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Последние матчи
Все
Неом
Аль-Хиляль
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Флуминенсе
2 : 1
04.07.2025
Аль-Хиляль
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Манчестер Сити
3 : 4
01.07.2025
Аль-Хиляль
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
27.06.2025
Пачука
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Зальцбург
0 : 0
23.06.2025
Аль-Хиляль
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Реал
1 : 1
18.06.2025
Аль-Хиляль
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
