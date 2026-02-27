27.02.2026, пятница, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 5
Завершен
Составы команд
Аль-Шабаб
Аль-Шабаб
4-2-3-1
43
Гроэ
31
Яслам
29
Худт
55
аль-Булеахи
27
Аль-Сагур
8
Браунхилл
4
Сьерро
10
Карраско
29
Адли
17
Аль-Тани
9
Хамдалла
4-1-2-2-1
37
Буну
24
Аль-Харби
78
Ладжами
3
Кулибали
19
Эрнандес
8
Невеш
28
Канно
22
Милинкович-Савич
27
Мандаш
70
Буабре
38
Леонардо
24
Аль-Харби
55
55
24
Аль-Харби
8
Невеш
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
8
Невеш
28
Канно
17
Дариси
17
Дариси
28
Канно
38
Леонардо
29
Аль-Давсари
29
Аль-Давсари
38
Леонардо
27
Мандаш
10
Малком
10
Малком
27
Мандаш
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Хиляль
23
Abdulaziz Rahma
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
5
Али Макки
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
70
Аруне Камара
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
99
Али Азаизе
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
40
Ахмад Абу Расен
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
23
Abdulaziz Rahma
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
5
Али Макки
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
70
Аруне Камара
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
99
Али Азаизе
ЦФ
Остались в запасе
40
Ахмад Абу Расен
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
39
Mohammed Al-Zaid
ЦП
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Хиляль
1
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
11
8
Количество передач
377
414
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.7
1.76
xGP (предотвращенные голы)
-1.94
-1.94
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Шабаб» против «Аль-Хиляля», 24-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Шабаб» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»