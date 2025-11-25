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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль - Аль-Шорта
Аль-Хиляль - Аль-Шорта: обзор матча 25 ноября 2025
Аль-Хиляль
25.11.2025, вторник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 5 тур
4 : 0
Завершен
Аль-Шорта
45'
М. Леонардо
63'
С. Милинкович-Савич
72'
М. Леонардо
90+3'
Ж. Канселу
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Хиляль - Аль-Шорта
Завершен
ГОЛ! 4:0!
Жоау Канселу
Пас отдал
Мохамед Канно
90'
+3
90'
+4'
87'
Замена
️️️️➡️️
Манаф Юнис
Замена
Абдулкарим Дариси
️️️️➡️️
Калиду Кулибали
79'
Замена
Мохаммед Аль-Кахтани
️️️️➡️️
Тео Эрнандес
79'
ГОЛ! 3:0!
Маркос Леонардо
Пас отдал
Нассер Аль-Давсари
72'
Замена
Нассер Аль-Давсари
️️️️➡️️
Малком
71'
Замена
Дарвин Нуньес
️️️️➡️️
Сергей Милинкович-Савич
71'
Замена
Салем Аль-Давсари
️️️️➡️️
Кайо Сезар
70'
ГОЛ! 2:0!
Сергей Милинкович-Савич
Пас отдал
Жоау Канселу
63'
Желтая карточка
Кайо Сезар
51'
ГОЛ! 1:0!
Маркос Леонардо
Пас отдал
Малком
45'
45'
+2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
25
Mathieu Patouillet
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
23
Мохамед Канно
(К)
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
89
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
10
Малком
ПВ
37
Кайо Сезар
ПВ
9
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Шорта
16
Hasan Ahmed
ВР
98
Мустафа Садун
ЦЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
6
Mehdi Ashabi
ЦЗ
15
Ахмед Яхья
ЦЗ
25
Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi
ЦП
17
Ahmad Farhan
ЦП
9
Hussein Ali
(К)
ЦП
8
D. Mendy
ЦП
5
Rewan Amin
ЦП
10
Леонель Атеба
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Аль-Хиляль
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
1
Яссин Буну
ВР
16
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
3
Али аль-Булеахи
ЦЗ
36
S. Haroun
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
32
Abdulla Zaid
ЦП
14
Абдулкарим Дариси
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
15
Абдулла Радиф
ЦФ
Аль-Шорта
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
31
Atheer Salih
ЦП
21
Shareef Abdulkadhim
ЦП
28
Hussein Jabbar
ЦФ
29
Mohammed Dawood
ЦФ
26
Abdulkhaleq Mohammad
ЦФ
4-3-2-1
25
19
Эрнандес
3
Кулибали
4
Акчичек
20
Канселу
23
Канно
22
Милинкович-Савич
89
Аль-Малки
10
Малком
37
Сезар
9
Леонардо
4-5-1
16
6
Юнис
6
15
Яхья
98
Садун
25
9
8
5
17
10
Атеба
10
Малком
16
Аль-Давсари
16
Аль-Давсари
10
Малком
3
Кулибали
14
Дариси
14
Дариси
3
Кулибали
19
Эрнандес
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
19
Эрнандес
37
Сезар
29
Аль-Давсари
29
Аль-Давсари
37
Сезар
22
Милинкович-Савич
9
Нуньес
9
Нуньес
22
Милинкович-Савич
28
28
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Шорта
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
1
Яссин Буну
ВР
3
Али аль-Булеахи
ЦЗ
36
S. Haroun
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
32
Abdulla Zaid
ЦП
15
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
31
Atheer Salih
ЦП
21
Shareef Abdulkadhim
ЦП
29
Mohammed Dawood
ЦФ
26
Abdulkhaleq Mohammad
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Остались в запасе
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
1
Яссин Буну
ВР
3
Али аль-Булеахи
ЦЗ
36
S. Haroun
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
32
Abdulla Zaid
ЦП
15
Абдулла Радиф
ЦФ
Остались в запасе
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
31
Atheer Salih
ЦП
21
Shareef Abdulkadhim
ЦП
29
Mohammed Dawood
ЦФ
26
Abdulkhaleq Mohammad
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Ахмед Салах
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Шорта
1
1
1
Всего ударов по воротам
28
8
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
14
11
Офсайды
4
2
Количество передач
567
315
Сейвы
0
6
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
9
8
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
18
1
Удары из-за пределов штрафной
10
7
Информация о матче
Главный судья:
Qasim Matar Ali Al-Hatmi, Oman
Стадион:
Киндом Арена
Посещаемость:
23637
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