25.11.2025, вторник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 5 тур
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 5 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-3-2-1
30
19
Эрнандес
3
Кулибали
4
Акчичек
2
Канселу
28
Канно
22
Милинкович-Савич
88
Аль-Малки
10
Малком
37
Сезар
38
Леонардо
4-5-1
16
6
Юнис
6
15
Яхья
98
Садун
25
9
88
5
17
10
Атеба
10
Малком
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
10
Малком
3
Кулибали
17
Дариси
17
Дариси
3
Кулибали
19
Эрнандес
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
19
Эрнандес
37
Сезар
29
Аль-Давсари
29
Аль-Давсари
37
Сезар
22
Милинкович-Савич
29
Нуньес
29
Нуньес
22
Милинкович-Савич
28
28
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Шорта
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
37
Яссин Буну
ВР
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
36
S. Haroun
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
32
Abdulla Zaid
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
31
Atheer Salih
ЦП
21
Shareef Abdulkadhim
ЦП
29
Mohammed Dawood
ЦФ
26
Abdulkhaleq Mohammad
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Остались в запасе
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
37
Яссин Буну
ВР
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
36
S. Haroun
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
32
Abdulla Zaid
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Остались в запасе
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
31
Atheer Salih
ЦП
21
Shareef Abdulkadhim
ЦП
29
Mohammed Dawood
ЦФ
26
Abdulkhaleq Mohammad
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Ахмед Салах
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Шорта
1
1
1
Всего ударов по воротам
28
8
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
14
11
Офсайды
4
2
Количество передач
567
315
Сейвы
0
6
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
9
8
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
18
1
Удары из-за пределов штрафной
10
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Шорты», 5-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 21:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Шорта»
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Источник: «Бомбардир»