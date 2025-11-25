Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аль-Хиляль» – «Аль-Шорта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

«Аль-Хиляль» – «Аль-Шорта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

25 ноября 2025, 20:05
Аль-Хиляль
25.11.2025, вторник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 5 тур
4 : 0
Завершен
Аль-Шорта
45' М. Леонардо 63' С. Милинкович-Савич 72' М. Леонардо 90+3' Ж. Канселу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
30
Mathieu Patouillet
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
28
Мохамед Канно
(К) ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
10
Малком
ПВ
37
Кайо Сезар
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Шорта
16
Hasan Ahmed
ВР
98
Мустафа Садун
ЦЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
6
Mehdi Ashabi
ЦЗ
15
Ахмед Яхья
ЦЗ
25
Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi
ЦП
17
Ahmad Farhan
ЦП
9
Hussein Ali
(К) ЦП
88
D. Mendy
ЦП
5
Rewan Amin
ЦП
10
Леонель Атеба
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Аль-Хиляль
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
37
Яссин Буну
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
36
S. Haroun
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
32
Abdulla Zaid
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Аль-Шорта
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
31
Atheer Salih
ЦП
21
Shareef Abdulkadhim
ЦП
28
Hussein Jabbar
ЦФ
29
Mohammed Dawood
ЦФ
26
Abdulkhaleq Mohammad
ЦФ
4-3-2-1
30
19
Эрнандес
3
Кулибали
4
Акчичек
2
Канселу
28
Канно
22
Милинкович-Савич
88
Аль-Малки
10
Малком
37
Сезар
38
Леонардо
4-5-1
16
6
Юнис
6
15
Яхья
98
Садун
25
9
88
5
17
10
Атеба
10
Малком
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
10
Малком
3
Кулибали
17
Дариси
17
Дариси
3
Кулибали
19
Эрнандес
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
19
Эрнандес
37
Сезар
29
Аль-Давсари
29
Аль-Давсари
37
Сезар
22
Милинкович-Савич
29
Нуньес
29
Нуньес
22
Милинкович-Савич
28
28
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Шорта
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
37
Яссин Буну
ВР
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
36
S. Haroun
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
32
Abdulla Zaid
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
31
Atheer Salih
ЦП
21
Shareef Abdulkadhim
ЦП
29
Mohammed Dawood
ЦФ
26
Abdulkhaleq Mohammad
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Остались в запасе
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
37
Яссин Буну
ВР
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
36
S. Haroun
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
32
Abdulla Zaid
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Остались в запасе
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
12
Hasan Raed Matrook
ЦЗ
31
Atheer Salih
ЦП
21
Shareef Abdulkadhim
ЦП
29
Mohammed Dawood
ЦФ
26
Abdulkhaleq Mohammad
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Ахмед Салах
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Шорта
1
1
1
Всего ударов по воротам
28
8
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
14
11
Офсайды
4
2
Количество передач
567
315
Сейвы
0
6
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
9
8
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
18
1
Удары из-за пределов штрафной
10
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Шорты», 5-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 21:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль»«Аль-Шорта»

«Аль-Хиляль» – «Аль-Шорта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Шорта Аль-Хиляль
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
1
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
1
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
8
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+