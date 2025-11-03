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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Трактор - Аль-Шорта
Трактор - Аль-Шорта: обзор матча 03 ноября 2025
Трактор
03.11.2025, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 4 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Шорта
26'
М. Тораби
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трактор - Аль-Шорта
Завершен
90'
+5'
Желтая карточка
Реги Лушкия
81'
Замена
Одилджон Хамробеков
️️️️➡️️
Садех Мохаррами
80'
Замена
Masoud Kazemayni
️️️️➡️️
Мехди Тораби
80'
78'
Травма
Ahmad Farhan
Замена
Domagoj Drožđek
️️️️➡️️
Tomislav Strkalj
69'
Замена
Реги Лушкия
️️️️➡️️
Мехди Хашемнеджад
69'
Желтая карточка
Шоджа Хализаде
52'
45'
+1'
ГОЛ! 1:0!
Мехди Тораби
Пас отдал
Tomislav Strkalj
26'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трактор
1
Алиреза Бейранванд
ВР
4
Александар Седлар
ЦЗ
3
Шоджа Хализаде
(К)
ЦЗ
11
D. Esmaeilifar
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
2
Mehdi Shiri
ЦП
9
Мехди Тораби
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
20
Мехди Хашемнеджад
ПВ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Главный тренер
Драган Шкочич
Аль-Шорта
1
Ахмед Басиль
(К)
ВР
98
Мустафа Садун
ЦЗ
6
Mehdi Ashabi
ЦЗ
15
Ahmed Yahia
ЦЗ
5
Rewan Amin
ЦП
8
D. Mendy
ЦП
25
Abdulrazzaq Qasim Kadah Subaihawi
ЦП
9
Hussein Ali
ЦП
17
Ahmad Farhan
ЦП
7
Махмуд Аль-Мавас
ПВ
10
Леонель Атеба
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Трактор
30
Марко Йоханссон
ВР
49
Adib Zarei
ВР
33
F. Faraji
ЦЗ
5
Milad Kor
ЦЗ
21
Одилджон Хамробеков
ЦП
10
Реги Лушкия
АП
77
Мехрдад Мохаммади
ПВ
98
Amirreza Jeddi
ЦФ
27
Amirali Khorrami
ЦФ
88
Masoud Kazemayni
ЦФ
25
Domagoj Drožđek
ЦФ
17
Saeid Karimazar
ЦФ
Аль-Шорта
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
6
Манаф Юнис
ЦЗ
27
Ameer Sabah
ЦП
14
Boubacar Moumouni
ЦП
31
Atheer Salih
ЦП
21
Shareef Abdulkadhim
ЦП
29
Mohammed Dawood
ЦФ
26
Abdulkhaleq Mohammad
ЦФ
4-2-3-1
1
Бейранванд
4
Седлар
3
Хализаде
11
18
Мохаррами
2
9
Тораби
7
Халилович
99
Хоссейнзаде
20
Хашемнеджад
19
3-5-1-1
1
Басиль
98
Садун
6
15
5
25
9
17
8
7
Аль-Мавас
10
Атеба
18
Мохаррами
21
Хамробеков
21
Хамробеков
18
Мохаррами
20
Хашемнеджад
10
Лушкия
10
Лушкия
20
Хашемнеджад
9
Тораби
88
88
9
Тораби
19
25
25
19
27
27
14
14
Остались в запасе
Трактор
Аль-Шорта
30
Марко Йоханссон
ВР
49
Adib Zarei
ВР
33
F. Faraji
ЦЗ
5
Milad Kor
ЦЗ
77
Мехрдад Мохаммади
ПВ
98
Amirreza Jeddi
ЦФ
27
Amirali Khorrami
ЦФ
17
Saeid Karimazar
ЦФ
Главный тренер
Драган Шкочич
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
6
Манаф Юнис
ЦЗ
31
Atheer Salih
ЦП
21
Shareef Abdulkadhim
ЦП
29
Mohammed Dawood
ЦФ
26
Abdulkhaleq Mohammad
ЦФ
Главный тренер
Ахмед Салах
Остались в запасе
30
Марко Йоханссон
ВР
49
Adib Zarei
ВР
33
F. Faraji
ЦЗ
5
Milad Kor
ЦЗ
77
Мехрдад Мохаммади
ПВ
98
Amirreza Jeddi
ЦФ
27
Amirali Khorrami
ЦФ
17
Saeid Karimazar
ЦФ
Остались в запасе
16
Hasan Ahmed
ВР
22
Mohammad Kareem Abed Al Hachami
ВР
6
Манаф Юнис
ЦЗ
31
Atheer Salih
ЦП
21
Shareef Abdulkadhim
ЦП
29
Mohammed Dawood
ЦФ
26
Abdulkhaleq Mohammad
ЦФ
Главный тренер
Драган Шкочич
Главный тренер
Ахмед Салах
Статистика матча Трактор - Аль-Шорта
2
1
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
9
Нарушения
8
11
Офсайды
2
1
Количество передач
441
511
Сейвы
6
1
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
10
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Информация о матче
Главный судья:
Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile, Qatar
Стадион:
Sahand Arena, Tabriz
Посещаемость:
32650
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