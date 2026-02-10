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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Трактор - Аль-Садд
Трактор - Аль-Садд: обзор матча 10 февраля 2026
Трактор
10.02.2026, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 7 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Садд
89'
Р. Фирмино
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трактор - Аль-Садд
Завершен
90'
+5'
89'
ГОЛ! 0:1!
Роберто Фирмино
Пас отдал
Клаудиньо
Желтая карточка
D. Esmaeilifar
87'
Замена
Seyed Mehdi Hosseini
️️️️➡️️
Тибор Халилович
84'
78'
Замена
Agustin Soria
️️️️➡️️
Мохамед Камара
77'
Травма
Мохамед Камара
Замена
Mehdi Shiri
️️️️➡️️
Одилджон Хамробеков
72'
Замена
Tomislav Strkalj
️️️️➡️️
Мехди Хашемнеджад
72'
64'
Желтая карточка
Мохамед Камара
Желтая карточка
Реги Лушкия
57'
45'
+3'
28'
Замена
A. Hatim
️️️️➡️️
Giovani
27'
Травма
Giovani
Замена
Реги Лушкия
️️️️➡️️
Мехди Тораби
24'
Травма
Мехди Тораби
23'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трактор
1
Алиреза Бейранванд
ВР
22
Мохаммад Надери
ЛЗ
11
D. Esmaeilifar
ЦЗ
4
Александар Седлар
ЦЗ
3
Шоджа Хализаде
(К)
ЦЗ
21
Одилджон Хамробеков
ЦП
9
Мехди Тораби
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
20
Мехди Хашемнеджад
ПВ
25
Domagoj Drožđek
ЦФ
Главный тренер
Драган Шкочич
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
33
Клаудиньо
АП
16
Буалем Хухи
ПВ
19
Рафа Мухика
ЦФ
21
Giovani
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
11
Акрам Афиф
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Трактор
30
Марко Йоханссон
ВР
49
Adib Zarei
ВР
33
F. Faraji
ЦЗ
5
Milad Kor
ЦЗ
2
Mehdi Shiri
ЦП
6
Seyed Mehdi Hosseini
ЦП
10
Реги Лушкия
АП
77
Мехрдад Мохаммади
ПВ
27
Amirali Khorrami
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
17
Saeid Karimazar
ЦФ
88
Masoud Kazemayni
ЦФ
Аль-Садд
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
3
Younes El Hannach
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
8
Али Асад
ОП
15
Anas Abdulsalam Abweny
ЦП
80
Agustin Soria
ЦП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
4-2-3-1
1
Бейранванд
22
Надери
4
Седлар
3
Хализаде
11
21
Хамробеков
9
Тораби
7
Халилович
99
Хоссейнзаде
20
Хашемнеджад
25
2-1-1-2-4
22
Баршам
2
Мигель
6
Отавио
4
Камара
5
Салман
16
Хухи
33
Клаудиньо
11
Афиф
9
Фирмино
21
19
Мухика
21
Хамробеков
2
2
21
Хамробеков
7
Халилович
6
6
7
Халилович
9
Тораби
10
Лушкия
10
Лушкия
9
Тораби
20
Хашемнеджад
19
19
20
Хашемнеджад
4
Камара
80
80
4
Камара
10
Аль-Хайдос
10
Аль-Хайдос
21
23
23
21
Остались в запасе
Трактор
Аль-Садд
30
Марко Йоханссон
ВР
49
Adib Zarei
ВР
33
F. Faraji
ЦЗ
5
Milad Kor
ЦЗ
77
Мехрдад Мохаммади
ПВ
27
Amirali Khorrami
ЦФ
17
Saeid Karimazar
ЦФ
88
Masoud Kazemayni
ЦФ
Главный тренер
Драган Шкочич
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
3
Younes El Hannach
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
8
Али Асад
ОП
15
Anas Abdulsalam Abweny
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
30
Марко Йоханссон
ВР
49
Adib Zarei
ВР
33
F. Faraji
ЦЗ
5
Milad Kor
ЦЗ
77
Мехрдад Мохаммади
ПВ
27
Amirali Khorrami
ЦФ
17
Saeid Karimazar
ЦФ
88
Masoud Kazemayni
ЦФ
Остались в запасе
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
3
Younes El Hannach
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
8
Али Асад
ОП
15
Anas Abdulsalam Abweny
ЦП
Главный тренер
Драган Шкочич
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Трактор - Аль-Садд
2
1
Всего ударов по воротам
9
23
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
13
13
Офсайды
3
0
Количество передач
367
577
Сейвы
5
4
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
17
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.5
3.03
xGP (предотвращенные голы)
0.48
0.48
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Халед Аль-Хоаиш
Стадион:
Ясим Бин Хамад
Посещаемость:
10834
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