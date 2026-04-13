Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аль-Хиляль» – «Аль-Садд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026

«Аль-Хиляль» – «Аль-Садд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026

13 апреля, 19:50
Аль-Хиляль
13.04.2026, понедельник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Аль-Садд
29' С. Милинкович-Савич 55' С. Аль-Давсари 67' М. Леонардо
36' Клаудиньо 70' Р. Фирмино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
1
Яссин Буну
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
23
Султан Мандаш
ПВ
90
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
80
Agustin Soria
ЦП
33
Клаудиньо
АП
16
Буалем Хухи
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
11
Акрам Афиф
(К) ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Аль-Хиляль
25
Mathieu Patouillet
ВР
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
16
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
14
Абдулкарим Дариси
ЦП
32
Abdulla Zaid
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
75
Кадер Мейте
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Аль-Садд
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
3
Younes El Hannach
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
8
Али Асад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
21
Giovani
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Буну
19
Эрнандес
87
Тамбакти
78
Ладжами
24
Аль-Харби
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
23
Канно
29
Аль-Давсари
23
Мандаш
90
Бензема
3-1-1-2-3
22
Баршам
29
Сайсс
2
Мигель
6
Отавио
4
Камара
80
16
Хухи
33
Клаудиньо
19
Мухика
11
Афиф
9
Фирмино
29
Аль-Давсари
16
Аль-Давсари
16
Аль-Давсари
29
Аль-Давсари
78
Ладжами
30
Мари
30
Мари
78
Ладжами
24
Аль-Харби
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
24
Аль-Харби
19
Эрнандес
14
Дариси
14
Дариси
19
Эрнандес
23
Канно
70
Буабре
70
Буабре
23
Канно
23
Мандаш
38
Леонардо
38
Леонардо
23
Мандаш
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Садд
25
Mathieu Patouillet
ВР
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
32
Abdulla Zaid
ЦП
75
Кадер Мейте
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
3
Younes El Hannach
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
8
Али Асад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
21
Giovani
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
25
Mathieu Patouillet
ВР
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
32
Abdulla Zaid
ЦП
75
Кадер Мейте
ЦФ
Остались в запасе
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
3
Younes El Hannach
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
8
Али Асад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
21
Giovani
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Садд
3
3
Всего ударов по воротам
19
24
Удары в створ
6
13
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
12
Нарушения
12
11
Офсайды
1
1
Количество передач
536
511
Сейвы
9
3
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
17
12
Удары из-за пределов штрафной
2
12
xG (ожидаемые голы)
2.56
2.01
xGP (предотвращенные голы)
-0.96
-0.96

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Садда», 1/8 Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Садд»

«Аль-Садд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Хиляль Аль-Садд
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Второй сезон подряд азиатскую ЛЧ выиграл один и тот же клуб
26 апреля
1
«Аль-Наср» Роналду вышел в финал Второй Лиги чемпионов АФК
22 апреля
3
Определились финалисты азиатской Лиги чемпионов
21 апреля
Промах экс-зенитовца не позволил «Аль-Садду» выйти в полуфинал азиатской ЛЧ
16 апреля
6
ВидеоКлаудиньо забил шикарный гол в азиатской Лиге чемпионов
13 апреля
2
Власти Ирана ввели запрет для сборной на поездки во враждебные страны
27 марта
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл команде из Таиланда в азиатской ЛЧ
17 февраля
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вылетел из азиатской ЛЧ по итогам общего этапа
10 февраля
10
«Аль-Наср» Роналду сыграет с командой, ни разу не терявшей очки во внутреннем чемпионате
2025.12.30 16:54
«Шэньхуа» Слуцкого вновь проиграл в Лиге чемпионов – в Хиросиме
2025.12.10 14:58
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ
2025.11.26 17:30
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ
2025.11.05 18:18
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 2 из 10 последних матчей
2025.10.01 18:38
5
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл на старте азиатской ЛЧ
2025.09.16 15:29
Клуб Малкома уволил главного тренера
2025.05.02 14:14
ВидеоРоналду разговаривал сам с собой после вылета из азиатской Лиги чемпионов
2025.05.01 14:37
6
Роналду отреагировал на вылет из азиатской Лиги чемпионов
2025.05.01 08:47
Роналду проиграл 10 турниров с «Аль-Насром» за 2,5 года
2025.04.30 22:13
6
«Аль-Наср» Роналду вылетел из азиатской Лиги чемпионов
2025.04.30 21:32
934-й гол Роналду помог «Аль-Насру» выйти в полуфинал Лиги чемпионов
2025.04.27 00:26
5
«Шэньхуа» потерпел самое крупное поражение при Слуцком и вылетел из азиатской Лиги чемпионов
2025.03.12 15:05
4
Роналду забил больше голов после наступления 30-летия, чем до него
2025.03.11 12:04
1
Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
2025.03.11 10:13
927-й гол Роналду помог «Аль-Насру» пройти в Лиге чемпионов команду Божовича
2025.03.10 22:59
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл первый матч 1/8 финала азиатской ЛЧ
2025.03.05 17:38
2
«Пахтакор» сенсационно победил в ЛЧ «Аль-Хиляль» благодаря голу экс-игрока «Ротора»
2025.03.04 21:29
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
2025.02.21 14:48
4
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
2025.02.19 15:44
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+