13.04.2026, понедельник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-1-2-2-1
1
Буну
19
Эрнандес
87
Тамбакти
78
Ладжами
24
Аль-Харби
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
23
Канно
29
Аль-Давсари
23
Мандаш
90
Бензема
3-1-1-2-3
22
Баршам
29
Сайсс
2
Мигель
6
Отавио
4
Камара
80
16
Хухи
33
Клаудиньо
19
Мухика
11
Афиф
9
Фирмино
29
Аль-Давсари
16
Аль-Давсари
16
Аль-Давсари
29
Аль-Давсари
78
Ладжами
30
Мари
30
Мари
78
Ладжами
24
Аль-Харби
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
24
Аль-Харби
19
Эрнандес
14
Дариси
14
Дариси
19
Эрнандес
23
Канно
70
Буабре
70
Буабре
23
Канно
23
Мандаш
38
Леонардо
38
Леонардо
23
Мандаш
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Садд
25
Mathieu Patouillet
ВР
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
32
Abdulla Zaid
ЦП
75
Кадер Мейте
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
3
Younes El Hannach
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
8
Али Асад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
21
Giovani
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
25
Mathieu Patouillet
ВР
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
32
Abdulla Zaid
ЦП
75
Кадер Мейте
ЦФ
Остались в запасе
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
3
Younes El Hannach
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
8
Али Асад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
21
Giovani
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Садд
3
3
Всего ударов по воротам
19
24
Удары в створ
6
13
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
12
Нарушения
12
11
Офсайды
1
1
Количество передач
536
511
Сейвы
9
3
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
17
12
Удары из-за пределов штрафной
2
12
xG (ожидаемые голы)
2.56
2.01
xGP (предотвращенные голы)
-0.96
-0.96
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Садда», 1/8 Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Садд»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Старт».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»