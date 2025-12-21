Заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов Азии Элита имеет разное значение для соперников. «Трактор» уже близок к выходу в плей-офф и подходит к матчу в статусе одного из самых стабильных коллективов группы. «Аль-Духаиль» сохраняет шансы, но вынужден играть на результат и идти в более рискованный футбол.

«Трактор»

Иранский клуб набрал 11 очков после пяти туров и занимает третье место. Команда выиграла три последних матча в турнире, при этом в четырех последних встречах Лиги чемпионов Азии Элита не пропускала. «Трактор» действует прагматично, делает ставку на плотную оборону и контроль темпа. В последних пяти играх команда пропустила всего два мяча, что подтверждает высокий уровень организации. Атака не самая яркая, но стабильно приносит результат – голы были забиты в трех матчах подряд на международной арене.

«Аль-Духаиль»

Клуб из Катара идет шестым с семью очками и нуждается в победе. «Аль-Духаиль» отличается результативной игрой в атаке: команда забивает в восьми матчах подряд, а в последних пяти встречах отметилась 13 мячами. Однако оборона остается проблемной – в среднем 2.20 пропущенных гола за игру за тот же отрезок. Команда регулярно позволяет соперникам создавать моменты, что особенно критично против дисциплинированного оппонента.

Факты о командах

«Трактор»

11 очков и 3 место после 5 туров

3 победы подряд в турнире

Не пропускает в 4 последних матчах ЛЧ Азии

В среднем 1.20 забито и 0.40 пропущено за последние 5 игр

«Аль-Духаиль»

7 очков и 6 место в группе

Забивает в 6 матчах ЛЧ Азии подряд

Пропускает в 6 матчах турнира подряд

В среднем 2.60 забито и 2.20 пропущено за последние 5 игр

Прогноз на матч «Трактор» – «Аль-Духаиль»

С учетом турнирной ситуации «Аль-Духаиль» будет вынужден играть первым номером, что увеличит нагрузку на его нестабильную оборону. «Трактор» комфортно чувствует себя в таком сценарии и способен использовать ошибки соперника. При этом высокая результативность гостей делает вероятным обмен голами, но преимущество в балансе и надежности остается за хозяевами.

