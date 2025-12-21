Введите ваш ник на сайте
«Трактор» – «Аль-Духаиль»: прогноз и ставки на матч 22 декабря 2025 с коэффициентом 1.75

21 декабря 2025 8:17
Трактор - Аль-Духаиль
22 дек. 2025, понедельник 19:00 | Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
«Трактор» не проиграет и тотал меньше 3.5
Сделать ставку

Заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов Азии Элита имеет разное значение для соперников. «Трактор» уже близок к выходу в плей-офф и подходит к матчу в статусе одного из самых стабильных коллективов группы. «Аль-Духаиль» сохраняет шансы, но вынужден играть на результат и идти в более рискованный футбол.

«Трактор»

Иранский клуб набрал 11 очков после пяти туров и занимает третье место. Команда выиграла три последних матча в турнире, при этом в четырех последних встречах Лиги чемпионов Азии Элита не пропускала. «Трактор» действует прагматично, делает ставку на плотную оборону и контроль темпа. В последних пяти играх команда пропустила всего два мяча, что подтверждает высокий уровень организации. Атака не самая яркая, но стабильно приносит результат – голы были забиты в трех матчах подряд на международной арене.

«Аль-Духаиль»

Клуб из Катара идет шестым с семью очками и нуждается в победе. «Аль-Духаиль» отличается результативной игрой в атаке: команда забивает в восьми матчах подряд, а в последних пяти встречах отметилась 13 мячами. Однако оборона остается проблемной – в среднем 2.20 пропущенных гола за игру за тот же отрезок. Команда регулярно позволяет соперникам создавать моменты, что особенно критично против дисциплинированного оппонента.

Факты о командах

«Трактор»

  • 11 очков и 3 место после 5 туров
  • 3 победы подряд в турнире
  • Не пропускает в 4 последних матчах ЛЧ Азии
  • В среднем 1.20 забито и 0.40 пропущено за последние 5 игр

«Аль-Духаиль»

  • 7 очков и 6 место в группе
  • Забивает в 6 матчах ЛЧ Азии подряд
  • Пропускает в 6 матчах турнира подряд
  • В среднем 2.60 забито и 2.20 пропущено за последние 5 игр

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Трактор
2 : 1
22.12.2025
Аль-Духаиль

Прогноз на матч «Трактор» – «Аль-Духаиль»

С учетом турнирной ситуации «Аль-Духаиль» будет вынужден играть первым номером, что увеличит нагрузку на его нестабильную оборону. «Трактор» комфортно чувствует себя в таком сценарии и способен использовать ошибки соперника. При этом высокая результативность гостей делает вероятным обмен голами, но преимущество в балансе и надежности остается за хозяевами.

Рекомендованные ставки

  • «Трактор» не проиграет и тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80

1.75
«Трактор» не проиграет и тотал меньше 3.5
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Духаиль Трактор
