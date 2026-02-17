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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Гарафа - Трактор
Аль-Гарафа - Трактор: обзор матча 17 февраля 2026
Аль-Гарафа
17.02.2026, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 8 тур
0 : 2
Завершен
Трактор
61'
М. Хашемнеджад
81'
А. Хоссейнзаде
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Гарафа - Трактор
Завершен
90'
Желтая карточка
Domagoj Drožđek
90'
Замена
Мехрдад Мохаммади
️️️️➡️️
Domagoj Drožđek
90'
Замена
Tomislav Strkalj
️️️️➡️️
Мехди Хашемнеджад
90'
+4'
86'
Замена
F. Faraji
️️️️➡️️
Александар Седлар
Замена
Y. M. Al Khlif
️️️️➡️️
Флоринел Коман
84'
81'
ГОЛ! 0:2!
Амирхоссейн Хоссейнзаде
Пас отдал
Masoud Kazemayni
Желтая карточка
Арон Гуннарссон
76'
74'
Желтая карточка
Одилджон Хамробеков
Замена
S. Fadlalla
️️️️➡️️
Rayyan Ahmed Al Ali
73'
69'
Замена
Seyed Mehdi Hosseini
️️️️➡️️
Тибор Халилович
69'
Замена
Masoud Kazemayni
️️️️➡️️
Реги Лушкия
Замена
Jamal Hamed
️️️️➡️️
Fabricio Díaz
68'
Замена
️️️️➡️️
Альваро Джало
68'
Желтая карточка
Хоселу
67'
61'
ГОЛ! 0:1!
Мехди Хашемнеджад
Желтая карточка
S. Sano
60'
46'
Желтая карточка
Шоджа Хализаде
Замена
Арон Гуннарссон
️️️️➡️️
Матиас Норманн
46'
45'
+2'
29'
Желтая карточка
Александар Седлар
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Гарафа
1
Khalifa Ababacar
ВР
13
Фержани Сасси
(К)
ВР
11
A. Surag
ЦЗ
26
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
42
S. Sano
ЦЗ
12
Матиас Норманн
ОП
29
Fabricio Díaz
ЦП
14
Альваро Джало
ЛВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
9
Хоселу
ЦФ
Трактор
1
Алиреза Бейранванд
ВР
22
Мохаммад Надери
ЛЗ
4
Александар Седлар
ЦЗ
3
Шоджа Хализаде
(К)
ЦЗ
11
D. Esmaeilifar
ЦЗ
21
Одилджон Хамробеков
ЦП
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
10
Реги Лушкия
АП
7
Тибор Халилович
АП
20
Мехди Хашемнеджад
ПВ
25
Domagoj Drožđek
ЦФ
Главный тренер
Драган Шкочич
Аль-Гарафа
34
Mahmood Gamal Mohamed
ВР
21
Hamad Majid
ВР
23
S. Fadlalla
ЦЗ
6
Dame Traore
ЦЗ
5
Mostafa Essam Qadeera
ЦЗ
57
Y. M. Al Khlif
ЦП
24
Арон Гуннарссон
ЦП
16
Jamil Friakh
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
99
Jamal Hamed
ЦФ
97
Amjed Mohamed
ЦФ
Трактор
49
Adib Zarei
ВР
30
Марко Йоханссон
ВР
33
F. Faraji
ЦЗ
44
Erfan Darvishaali
ЦЗ
5
Milad Kor
ЦЗ
6
Seyed Mehdi Hosseini
ЦП
2
Mehdi Shiri
ЦП
77
Мехрдад Мохаммади
ПВ
27
Amirali Khorrami
ЦФ
17
Saeid Karimazar
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
88
Masoud Kazemayni
ЦФ
4-1-1-1-2
1
11
20
Чан Хюн-Су
42
26
12
Норманн
29
14
Джало
9
Хоселу
7
Коман
4-1-3-2
1
Бейранванд
4
Седлар
3
Хализаде
11
22
Надери
21
Хамробеков
20
Хашемнеджад
7
Халилович
10
Лушкия
25
99
Хоссейнзаде
26
23
23
26
7
Коман
57
57
7
Коман
12
Норманн
24
Гуннарссон
24
Гуннарссон
12
Норманн
29
99
99
29
4
Седлар
33
33
4
Седлар
7
Халилович
6
6
7
Халилович
25
77
Мохаммади
77
Мохаммади
25
20
Хашемнеджад
19
19
20
Хашемнеджад
10
Лушкия
88
88
10
Лушкия
Остались в запасе
Аль-Гарафа
Трактор
34
Mahmood Gamal Mohamed
ВР
21
Hamad Majid
ВР
6
Dame Traore
ЦЗ
5
Mostafa Essam Qadeera
ЦЗ
16
Jamil Friakh
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
97
Amjed Mohamed
ЦФ
49
Adib Zarei
ВР
30
Марко Йоханссон
ВР
44
Erfan Darvishaali
ЦЗ
5
Milad Kor
ЦЗ
2
Mehdi Shiri
ЦП
27
Amirali Khorrami
ЦФ
17
Saeid Karimazar
ЦФ
Главный тренер
Драган Шкочич
Остались в запасе
34
Mahmood Gamal Mohamed
ВР
21
Hamad Majid
ВР
6
Dame Traore
ЦЗ
5
Mostafa Essam Qadeera
ЦЗ
16
Jamil Friakh
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
97
Amjed Mohamed
ЦФ
Остались в запасе
49
Adib Zarei
ВР
30
Марко Йоханссон
ВР
44
Erfan Darvishaali
ЦЗ
5
Milad Kor
ЦЗ
2
Mehdi Shiri
ЦП
27
Amirali Khorrami
ЦФ
17
Saeid Karimazar
ЦФ
Главный тренер
Драган Шкочич
Статистика матча Аль-Гарафа - Трактор
3
4
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
7
9
Офсайды
1
3
Количество передач
369
547
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.59
2.09
xGP (предотвращенные голы)
0.69
0.69
Информация о матче
Стадион:
Thani bin Jassim Stadium, Al Rayyan
Посещаемость:
1003
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