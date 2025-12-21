Введите ваш ник на сайте
«Аль-Гарафа» – «Аль-Вахда»: прогноз и ставки на матч 22 декабря 2025 с коэффициентом 1.78

21 декабря 2025 8:39
Аль-Гарафа - Аль-Вахда
22 дек. 2025, понедельник 21:15 | Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 6 тур
1.78
Победа «Аль-Вахды» с форой (0)
Заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов Азии Элита проходит для команд в разном настроении. «Аль-Гарафа» потеряла шансы на борьбу за высокие позиции, тогда как «Аль-Вахда» продолжает уверенно удерживаться в группе лидеров и мотивирована закрепить успех перед плей-офф. Турнирная разница напрямую влияет на подход соперников к игре.

«Аль-Гарафа»

Клуб набрал лишь 3 очка после пяти туров и располагается на девятом месте. Команда проиграла три последних матча в рамках Лиги чемпионов Азии Элита и регулярно допускает ошибки в обороне. При этом в атаке «Аль-Гарафа» выглядит конкурентоспособно: 7 голов за последние 5 матчей и стабильная реализация моментов дома. Фактор своего поля остается важным – команда не проигрывала в 10 из 12 последних домашних встреч, что позволяет рассчитывать на сопротивление даже более статусному сопернику.

«Аль-Вахда»

Гости подходят ко встрече в отличной форме. 13 очков после пяти туров, второе место и три победы подряд в турнире говорят о высокой стабильности. «Аль-Вахда» регулярно забивает, в среднем 1.80 гола за матч на пятиматчевом отрезке, при этом оборона действует надежнее, чем у соперника. Команда не проигрывает в 29 из 30 последних матчей во всех турнирах, что подчеркивает системность и баланс в игре.

Факты о командах

«Аль-Гарафа»

  • 3 очка и 9 место после 5 туров
  • 3 поражения подряд в Лиге чемпионов Азии
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем 1.40 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр

«Аль-Вахда»

  • 13 очков и 2 место в группе
  • 3 победы подряд в турнире
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем 1.80 забито и 0.80 пропущено за последние 5 игр

Прогноз на матч «Аль-Гарафа» – «Аль-Вахда»

Хозяева будут играть без турнирного давления и постараются использовать фактор поля, однако разница в текущей форме и надежности обороны склоняет чашу весов в пользу гостей. «Аль-Вахда» способна контролировать ход встречи и набирать очки даже в непростых выездных условиях. При этом атакующий потенциал обеих команд делает матч перспективным для результативных рынков.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Вахды» с форой (0) – коэффициент 1.78
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.78
Победа «Аль-Вахды» с форой (0)
Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Вахда Аль-Гарафа
18+
