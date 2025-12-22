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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Гарафа - Аль-Вахда
Аль-Гарафа - Аль-Вахда: обзор матча 22 декабря 2025
Аль-Гарафа
22.12.2025, понедельник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 6 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Вахда
87'
S. Sano
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Гарафа - Аль-Вахда
Завершен
Замена
Rayyan Ahmed Al Ali
️️️️➡️️
Ясин Браими
90'
+1
90'
+8'
Замена
️️️️➡️️
Альваро Джало
87'
ГОЛ! 1:0!
S. Sano
Пас отдал
Арон Гуннарссон
87'
85'
Желтая карточка
Душан Тадич
76'
Замена
Дарко Лазович
️️️️➡️️
Facundo Kruspzky
76'
Замена
Омар Хрибин
️️️️➡️️
Жадсом Силва
Замена
Хоселу
️️️️➡️️
Флоринел Коман
64'
Вторая желтая
Dame Traore
59'
Пенальти не реализован
Ясин Браими
57'
56'
Замена
️️️️➡️️
Браима Диарра
52'
Красная карточка
Mohamed Hasan Alshamsi
Желтая карточка
S. Sano
48'
Замена
A. Surag
️️️️➡️️
Jamal Hamed
46'
45'
+2'
Желтая карточка
Ясин Браими
44'
Желтая карточка
Dame Traore
20'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Гарафа
1
Khalifa Ababacar
ВР
18
Аюб Аль-Уи
ЦЗ
23
S. Fadlalla
ЦЗ
42
S. Sano
ЦЗ
6
Dame Traore
ЦЗ
29
Fabricio Díaz
ЦП
24
Арон Гуннарссон
ЦП
8
Ясин Браими
(К)
ЦП
14
Альваро Джало
ЛВ
99
Jamal Hamed
ЦФ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Аль-Вахда
1
Mohamed Hasan Alshamsi
ВР
3
Lucas Pimenta
ЦЗ
31
Saša Ivković
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
25
Жадсом Силва
ОП
12
Али Салмин
ОП
19
Rúben Amaral
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
10
Душан Тадич
(К)
ЛВ
11
Facundo Kruspzky
ЦФ
7
Кайо Канедо
ЦФ
Аль-Гарафа
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
21
Hamad Majid
ВР
11
A. Surag
ЦЗ
26
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
5
Mostafa Essam Qadeera
ЦЗ
19
Jassim Al Zarra
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
4
A. Saei
ЦП
45
Waleed Al Ashwa
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
9
Хоселу
ЦФ
Аль-Вахда
36
Zayed Ahmed
ВР
60
Бадер Абаэльазиз
ЛЗ
30
Favour Inyeka Ogbu
ЦЗ
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
6
Мохаммад Горбани
ОП
80
Abdullah Abdulqader
ЦП
27
Louay Trayi
ЦП
15
Mobin Dehghan
ЦП
8
Mohamed Abdalla
ЦП
70
Омар Хрибин
ЦФ
38
Arnau Pradas
ЦФ
4-3-1-2
1
18
Аль-Уи
42
6
23
29
24
Гуннарссон
8
Браими
14
Джало
7
Коман
99
3-2-2-1-2
1
3
31
32
25
Силва
12
Салмин
19
94
Диарра
10
Тадич
7
Канедо
11
99
11
11
99
8
Браими
26
26
8
Браими
7
Коман
9
Хоселу
9
Хоселу
7
Коман
11
88
Лазович
88
Лазович
11
6
Горбани
6
Горбани
25
Силва
70
Хрибин
70
Хрибин
25
Силва
Остались в запасе
Аль-Гарафа
Аль-Вахда
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
21
Hamad Majid
ВР
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
5
Mostafa Essam Qadeera
ЦЗ
19
Jassim Al Zarra
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
4
A. Saei
ЦП
45
Waleed Al Ashwa
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
36
Zayed Ahmed
ВР
60
Бадер Абаэльазиз
ЛЗ
30
Favour Inyeka Ogbu
ЦЗ
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
80
Abdullah Abdulqader
ЦП
27
Louay Trayi
ЦП
15
Mobin Dehghan
ЦП
8
Mohamed Abdalla
ЦП
38
Arnau Pradas
ЦФ
Остались в запасе
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
21
Hamad Majid
ВР
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
5
Mostafa Essam Qadeera
ЦЗ
19
Jassim Al Zarra
ЦП
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
4
A. Saei
ЦП
45
Waleed Al Ashwa
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
Остались в запасе
36
Zayed Ahmed
ВР
60
Бадер Абаэльазиз
ЛЗ
30
Favour Inyeka Ogbu
ЦЗ
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
80
Abdullah Abdulqader
ЦП
27
Louay Trayi
ЦП
15
Mobin Dehghan
ЦП
8
Mohamed Abdalla
ЦП
38
Arnau Pradas
ЦФ
Статистика матча Аль-Гарафа - Аль-Вахда
4
1
1
1
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
11
11
Офсайды
1
2
Количество передач
315
456
Сейвы
1
0
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Информация о матче
Главный судья:
Qasim Matar Ali Al-Hatmi, Oman
Стадион:
Thani bin Jassim Stadium, Al Rayyan
Посещаемость:
2967
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