20 октября в третьем туре Лиги чемпионов Азии Элита «Аль-Ахли» примет катарский «Аль-Гарафа». Обе команды активно борются за лидерство в группе и демонстрируют атакующий стиль игры, что обещает результативное противостояние.

«Аль-Ахли»

Саудовский клуб находится в хорошей форме: команда не проигрывает шесть матчей подряд в Лиге чемпионов Азии и неизменно забивает. В последней игре против «Аль-Духайля» (2:2) «Аль-Ахли» показал характер, отыгравшись в концовке. За последние пять матчей клуб забил девять голов и столько же пропустил, в среднем по 1.8 за игру. При этом оборона остаeтся проблемной зоной – команда допускает ошибки при стандартах, что делает матчи с еe участием открытыми и зрелищными.

«Аль-Гарафа»

Коллектив из Катара после победы над «Аль-Шортой» (2:0) укрепился в группе. Команда играет смело и результативно: десять голов в последних пяти встречах и четыре подряд результативных матча в Лиге чемпионов. Средняя результативность – 2 гола за игру, но оборона нестабильна, особенно в выездных матчах. «Аль-Гарафа» проиграла три последние гостевые встречи в Лиге чемпионов, однако в атаке сохраняет высокий уровень реализации.

Факты о командах

«Аль-Ахли»

Не проигрывает в 6 матчах подряд в Лиге чемпионов

Забивает в 6 матчах кряду

В последних 5 играх: 9 забитых и 9 пропущенных

Средние показатели: 1.8 забитого и 1.8 пропущенного за игру

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

«Аль-Гарафа»

Победа 2:0 над «Аль-Шортой» в последнем туре

Забивает в 4 матчах подряд

В 5 последних встречах: 10 забитых и 6 пропущенных

Средние показатели: 2.0 забитого и 1.2 пропущенного

Проигрывает 3 последних гостевых матча в Лиге чемпионов

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Гарафа»

Обе команды демонстрируют атакующую философию и слабую игру в обороне, что делает исход непредсказуемым. «Аль-Ахли» имеет преимущество домашнего поля и более стабильную форму, но «Аль-Гарафа» способна ответить результативной игрой. Встреча обещает быть открытой и с голами с обеих сторон. Ожидается равная борьба с обилием опасных моментов, а фаворитом всe же выглядит «Аль-Ахли», который надeжнее в концовках матчей.

