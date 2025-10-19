Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Ахли» – «Аль-Гарафа»: прогноз и ставки на матч 20 октября 2025 с коэффициентом 1.87

19 октября 2025 8:41
Аль-Ахли - Аль-Гарафа
20 окт. 2025, понедельник 21:15 | Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Обе забьют
Сделать ставку

20 октября в третьем туре Лиги чемпионов Азии Элита «Аль-Ахли» примет катарский «Аль-Гарафа». Обе команды активно борются за лидерство в группе и демонстрируют атакующий стиль игры, что обещает результативное противостояние.

«Аль-Ахли»

Саудовский клуб находится в хорошей форме: команда не проигрывает шесть матчей подряд в Лиге чемпионов Азии и неизменно забивает. В последней игре против «Аль-Духайля» (2:2) «Аль-Ахли» показал характер, отыгравшись в концовке. За последние пять матчей клуб забил девять голов и столько же пропустил, в среднем по 1.8 за игру. При этом оборона остаeтся проблемной зоной – команда допускает ошибки при стандартах, что делает матчи с еe участием открытыми и зрелищными.

«Аль-Гарафа»

Коллектив из Катара после победы над «Аль-Шортой» (2:0) укрепился в группе. Команда играет смело и результативно: десять голов в последних пяти встречах и четыре подряд результативных матча в Лиге чемпионов. Средняя результативность – 2 гола за игру, но оборона нестабильна, особенно в выездных матчах. «Аль-Гарафа» проиграла три последние гостевые встречи в Лиге чемпионов, однако в атаке сохраняет высокий уровень реализации.

Факты о командах

«Аль-Ахли»

  • Не проигрывает в 6 матчах подряд в Лиге чемпионов
  • Забивает в 6 матчах кряду
  • В последних 5 играх: 9 забитых и 9 пропущенных
  • Средние показатели: 1.8 забитого и 1.8 пропущенного за игру
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

«Аль-Гарафа»

  • Победа 2:0 над «Аль-Шортой» в последнем туре
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В 5 последних встречах: 10 забитых и 6 пропущенных
  • Средние показатели: 2.0 забитого и 1.2 пропущенного
  • Проигрывает 3 последних гостевых матча в Лиге чемпионов

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
2
4
В среднем за матч
2
4:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:2
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Аль-Ахли
4 : 2
17.02.2025
Аль-Гарафа

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Гарафа»

Обе команды демонстрируют атакующую философию и слабую игру в обороне, что делает исход непредсказуемым. «Аль-Ахли» имеет преимущество домашнего поля и более стабильную форму, но «Аль-Гарафа» способна ответить результативной игрой. Встреча обещает быть открытой и с голами с обеих сторон. Ожидается равная борьба с обилием опасных моментов, а фаворитом всe же выглядит «Аль-Ахли», который надeжнее в концовках матчей.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.87
  • Победа «Аль-Ахли» – коэффициент 1.95

1.87
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Гарафа Аль-Ахли
Другие прогнозы
19.10.2025
14:00
1.50
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна - Динамо Вг
Победа «Динамо Вологда»
19.10.2025
17:45
1.95
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Хераклес - Фейеноорд
Победа «Фейеноорда» с форой -1,5
19.10.2025
17:45
3.65
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Халидж - Аль-Рияд
Ничья
19.10.2025
18:00
1.74
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты - Эпицентр
Победа «Карпат» и тотал больше 1,5
19.10.2025
18:10
1.75
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Таавун - Дамак
Победа «Аль-Таавуна»
19.10.2025
18:15
2.95
Франция. Лига 1, 8 тур
Лорьян - Брест
Победа «Бреста»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 