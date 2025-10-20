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Аль-Ахли - Аль-Гарафа: обзор матча 20 октября 2025

Аль-Ахли
20.10.2025, понедельник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 3 тур
4 : 0
Завершен
Аль-Гарафа
32' Э. Мийо 38' Ф. Кессье 41' Ф. Кессье 76' С. Абу Аль-Шамат
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Аль-Ахли - Аль-Гарафа
Завершен
88'
Замена
Jamal Hamed ️️️️➡️️ S. Fadlalla
Замена
Mohammed Sulaiman Bakor ️️️️➡️️ Мерих Демирал
81'
ГОЛ! 4:0! Салех Абу Аль-Шамат
Пас отдал Айван Тони
76'
Замена
Зияд Мубарак Аль-Джоани ️️️️➡️️ Маттео Дамс
72'
Замена
Закария Хавсави ️️️️➡️️ Франк Кессье
72'
Замена
Фирас Аль-Бурайкан ️️️️➡️️ Энцо Мийо
72'
Желтая карточка
Энцо Мийо
71'
67'
Замена
Флоринел Коман ️️️️➡️️ Хоселу
Замена
Салех Абу Аль-Шамат ️️️️➡️️ Рияд Марез
65'
63'
Желтая карточка
Аюб Аль-Уи
46'
Замена
Мохаммед Мунтари ️️️️➡️️ Арон Гуннарссон
Желтая карточка
Мерих Демирал
44'
ГОЛ! 3:0! Франк Кессье
Пас отдал Рияд Марез
41'
ГОЛ! 2:0! Франк Кессье
Пас отдал Матеус Гонсалвеш
38'
ГОЛ! 1:0! Энцо Мийо
Пас отдал Матеус Гонсалвеш
32'
30'
Замена
Мэйсон Холгейт ️️️️➡️️ Fabricio Díaz
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
(К) ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
6
Валентен Атангана
ОП
79
Франк Кессье
ЦП
10
Энцо Мийо
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
7
Рияд Марез
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Гарафа
1
Khalifa Ababacar
ВР
13
Фержани Сасси
ВР
18
Аюб Аль-Уи
ЦЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
42
S. Sano
ЦЗ
23
S. Fadlalla
ЦЗ
8
Ясин Браими
(К) ЦП
24
Арон Гуннарссон
ЦП
29
Fabricio Díaz
ЦП
10
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
80
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
2
Закария Хавсави
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
14
Эйд Аль-Муваллад
ОП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Аль-Гарафа
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
11
A. Surag
ЦЗ
6
Dame Traore
ЦЗ
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
26
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
14
Альваро Джало
ЛВ
17
R. Boussafi
ЦФ
99
Jamal Hamed
ЦФ
7
Флоринел Коман
ЦФ
3
Мохаммед Мунтари
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Менди
3
Демирал
32
Дамс
27
Маджраши
6
Атангана
46
Хамед
79
Кессье
10
Мийо
20
Гонсалвеш
7
Марез
17
Тони
4-3-1-1
1
20
Чан Хюн-Су
42
23
18
Аль-Уи
8
Браими
24
Гуннарссон
29
10
Аль-Ганехи
9
Хоселу
79
Кессье
2
Хавсави
2
Хавсави
79
Кессье
3
Демирал
5
5
3
Демирал
32
Дамс
30
Аль-Джоани
30
Аль-Джоани
32
Дамс
7
Марез
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
7
Марез
10
Мийо
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
10
Мийо
29
27
Холгейт
27
Холгейт
29
23
99
99
23
9
Хоселу
7
Коман
7
Коман
9
Хоселу
24
Гуннарссон
3
Мунтари
3
Мунтари
24
Гуннарссон
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Гарафа
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
80
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
14
Эйд Аль-Муваллад
ОП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
11
A. Surag
ЦЗ
6
Dame Traore
ЦЗ
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
26
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
14
Альваро Джало
ЛВ
17
R. Boussafi
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
80
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
14
Эйд Аль-Муваллад
ОП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Остались в запасе
40
Amine Lecomte-Addani
ВР
11
A. Surag
ЦЗ
6
Dame Traore
ЦЗ
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
26
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
12
Hamid Ismail
ЦП
14
Альваро Джало
ЛВ
17
R. Boussafi
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Гарафа
2
1
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
17
Офсайды
1
0
Количество передач
434
459
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Информация о матче
Главный судья:
Нин Ма (Цзянсу)
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
Посещаемость:
8484
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