10.02.2026, вторник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 7 тур
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 7 тур
7 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
3-2-2-2-1
1
Райкович
2
Митай
15
Кадеш
13
Шанкити
2
Перейра
6
Фабиньо
17
Думбия
10
Ауа
78
Фернандеш
19
Диаби
21
Эн-Несири
4-1-3-2
1
18
Аль-Уи
20
Чан Хюн-Су
26
11
17
Норманн
5
Гуннарссон
29
8
Браими
7
Коман
13
Хоселу
6
Фабиньо
6
Аль-Нашри
6
Аль-Нашри
6
Фабиньо
15
Кадеш
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
15
Кадеш
78
Фернандеш
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
78
Фернандеш
21
Эн-Несири
99
Иленихена
99
Иленихена
21
Эн-Несири
26
23
23
26
17
Норманн
22
22
17
Норманн
29
15
15
29
7
Коман
25
Джало
25
Джало
7
Коман
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Гарафа
50
Mohammed Al-Absi
ВР
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
77
Стефан Келлер
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Hamad Majid
ВР
34
Mahmood Gamal Mohamed
ВР
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
5
Mostafa Essam Qadeera
ЦЗ
16
Jamil Friakh
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
99
Jamal Hamed
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
77
Стефан Келлер
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Остались в запасе
24
Hamad Majid
ВР
34
Mahmood Gamal Mohamed
ВР
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
5
Mostafa Essam Qadeera
ЦЗ
16
Jamil Friakh
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
99
Jamal Hamed
ЦФ
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Гарафа
1
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
11
Офсайды
2
1
Количество передач
506
346
Сейвы
3
2
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
4
0.59
xGP (предотвращенные голы)
-3.26
-3.26
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Гарафа», 7-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 21:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Гарафа»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»