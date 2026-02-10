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  • «Аль-Иттихад» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

«Аль-Иттихад» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

10 февраля, 20:05
Аль-Иттихад
10.02.2026, вторник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 7 тур
7 : 0
Завершен
Аль-Гарафа
3' Ю. Эн-Несири 20' У. Ауа 49' Р. Фернандеш 51' Д. Перейра 58' У. Ауа 62' Р. Фернандеш 79' У. Ауа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Фабиньо
(К) ОП
17
Маамаду Думбия
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Аль-Гарафа
1
Khalifa Ababacar
ВР
11
A. Surag
ЦЗ
18
Аюб Аль-Уи
ЦЗ
20
Чан Хюн-Су
ЦЗ
26
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
17
Матиас Норманн
ОП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
29
Fabricio Díaz
ЦП
8
Ясин Браими
(К) ЦП
13
Хоселу
ЦФ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
77
Стефан Келлер
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Аль-Гарафа
24
Hamad Majid
ВР
34
Mahmood Gamal Mohamed
ВР
23
S. Fadlalla
ЦЗ
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
5
Mostafa Essam Qadeera
ЦЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
22
Andri Syahputra Sudarmanto
ЦП
15
Y. M. Al Khlif
ЦП
16
Jamil Friakh
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
99
Jamal Hamed
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Райкович
2
Митай
15
Кадеш
13
Шанкити
2
Перейра
6
Фабиньо
17
Думбия
10
Ауа
78
Фернандеш
19
Диаби
21
Эн-Несири
4-1-3-2
1
18
Аль-Уи
20
Чан Хюн-Су
26
11
17
Норманн
5
Гуннарссон
29
8
Браими
7
Коман
13
Хоселу
6
Фабиньо
6
Аль-Нашри
6
Аль-Нашри
6
Фабиньо
15
Кадеш
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
15
Кадеш
78
Фернандеш
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
78
Фернандеш
21
Эн-Несири
99
Иленихена
99
Иленихена
21
Эн-Несири
26
23
23
26
17
Норманн
22
22
17
Норманн
29
15
15
29
7
Коман
25
Джало
25
Джало
7
Коман
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Гарафа
50
Mohammed Al-Absi
ВР
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
77
Стефан Келлер
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Hamad Majid
ВР
34
Mahmood Gamal Mohamed
ВР
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
5
Mostafa Essam Qadeera
ЦЗ
16
Jamil Friakh
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
99
Jamal Hamed
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
77
Стефан Келлер
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Остались в запасе
24
Hamad Majid
ВР
34
Mahmood Gamal Mohamed
ВР
33
Chalpan Abdulnasir
ЦЗ
5
Mostafa Essam Qadeera
ЦЗ
16
Jamil Friakh
ЦП
17
R. Boussafi
ЦФ
99
Jamal Hamed
ЦФ
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Гарафа
1
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
11
Офсайды
2
1
Количество передач
506
346
Сейвы
3
2
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
4
0.59
xGP (предотвращенные голы)
-3.26
-3.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Гарафа», 7-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 21:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Гарафа»

«Аль-Иттихад» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Гарафа Аль-Иттихад
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