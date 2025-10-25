Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Ахли - Аль-Гарафа
Аль-Ахли - Аль-Гарафа: онлайн-трансляция 25 октября 2025
Аль-Ахли
25.10.2025, суббота, 18:00
Катар. Лига звезд, 8 тур
- : -
Не начался
Аль-Гарафа
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Гарафа
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Аль-Ахли
Аль-Гарафа
Ямаль повторил рекорд Лиги чемпионов 14-летней давности
30 апреля, 22:45
30 апреля, 22:45
Ямаль повторил рекорд Лиги чемпионов
11 марта, 21:21
«Аль-Ахли» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2025
17 февраля, 19:50
17 февраля, 19:50
«Аль-Хиляль» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2024
3 декабря 2024, 19:50
3 декабря 2024, 19:50
Роналду ответил на поздравление Маска
27 ноября 2024, 11:30
Ямаль повторил рекорд Лиги чемпионов 14-летней давности
30 апреля, 22:45
Ямаль повторил рекорд Лиги чемпионов
11 марта, 21:21
Дракслер признался, что переехал в Катар ради денег
22 сентября 2023, 22:59
22 сентября 2023, 22:59
3
«ПСЖ» продал Дракслера в Саудовскую Аравию за 20 миллионов
18 сентября 2023, 19:28
18 сентября 2023, 19:28
2
Два игрока «ПСЖ» уходят в катарские клубы
9 сентября 2023, 14:14
«Аль-Ахли» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2025
17 февраля, 19:50
17 февраля, 19:50
«Аль-Хиляль» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2024
3 декабря 2024, 19:50
3 декабря 2024, 19:50
Роналду ответил на поздравление Маска
27 ноября 2024, 11:30
Илон Маск поздравил Роналду
26 ноября 2024, 15:30
Реакция Роналду на победу «Аль-Насра» в матче азиатской ЛЧ благодаря его дублю
26 ноября 2024, 01:00
26 ноября 2024, 01:00
1
Больше новостей
Катар. Лига звезд
Все
Текущие
Будущие
Катар. Лига звезд, 2 тур
Катар СК
- : -
21.08.2025
Аль-Сайлия
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Ахли
- : -
21.08.2025
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Гарафа
- : -
22.08.2025
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Шамаль
- : -
22.08.2025
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 2 тур
Умм-Салаль
- : -
23.08.2025
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 2 тур
Катар СК
- : -
21.08.2025
Аль-Сайлия
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Ахли
- : -
21.08.2025
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Гарафа
- : -
22.08.2025
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Шамаль
- : -
22.08.2025
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 2 тур
Умм-Салаль
- : -
23.08.2025
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Духаиль
- : -
23.08.2025
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Райян
- : -
28.08.2025
Аль-Духаиль
Последние матчи
Все
Аль-Ахли
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 1 тур
Аль-Гарафа
4 : 2
15.08.2025
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 1 тур
Аль-Шамаль
2 : 0
14.08.2025
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Садд
5 : 0
18.04.2025
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
18.04.2025
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Ахли
0 : 1
11.04.2025
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 1 тур
Аль-Шамаль
2 : 0
14.08.2025
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Садд
5 : 0
18.04.2025
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Ахли
0 : 1
11.04.2025
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Шахания
2 : 3
04.04.2025
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 19 тур
Аль-Ахли
1 : 0
29.03.2025
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 1 тур
Аль-Гарафа
4 : 2
15.08.2025
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
18.04.2025
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Вакра
1 : 1
11.04.2025
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Араби
1 : 3
04.04.2025
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 19 тур
Аль-Гарафа
0 : 2
29.03.2025
Аль-Духаиль
