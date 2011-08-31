Введите ваш ник на сайте
Аль-Иттихад - Аль-Гарафа: онлайн-трансляция 10 февраля 2026

Аль-Иттихад
10.02.2026, вторник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 7 тур
- : -
Не начался
Аль-Гарафа
Матч Таблица
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Гарафа
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
«Аль-Иттихад» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2025
12 сентября, 19:50
«Аль-Иттихад» переключил внимание с зенитовца Педро на другого вингера
3 сентября, 21:30
19-летний Педро давит на «Зенит»
2 сентября, 21:35
34
Два саудовских клуба ведут переговоры по зенитовцу Жерсону
31 августа, 15:48
11
«Аль-Охдуд» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025
30 августа, 19:50
«Аль-Ахли» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2025
17 февраля, 19:50
«Аль-Хиляль» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2024
3 декабря 2024, 19:50
Роналду ответил на поздравление Маска
27 ноября 2024, 11:30
Илон Маск поздравил Роналду
26 ноября 2024, 15:30
Реакция Роналду на победу «Аль-Насра» в матче азиатской ЛЧ благодаря его дублю
26 ноября 2024, 01:00
1
Лига чемпионов АФК Элит
Лига чемпионов АФК Элит. группа Восток, 1 тур
Мельбурн Сити
0 : 2
16.09.2025
Санфречче Хиросима
Лига чемпионов АФК Элит. группа Восток, 1 тур
Канвон
2 : 1
16.09.2025
Шанхай Шэньхуа
Лига чемпионов АФК Элит. группа Восток, 1 тур
Матида Зельвия
1 : 1
16.09.2025
Сеул
Лига чемпионов АФК Элит. группа Восток, 1 тур
Бурирам Юнайтед
2 : 1
16.09.2025
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит. группа Запад, 1 тур
Шабаб Аль-Ахли
0 : 1
16.09.2025
Трактор
Лига чемпионов АФК Элит. группа Восток, 1 тур
Шанхай Порт
- : -
17.09.2025
Виссел Кобе
Лига чемпионов АФК Элит. группа Запад, 1 тур
Аль-Хиляль
- : -
16.09.2025
Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК Элит. группа Запад, 2 тур
Насаф
- : -
29.09.2025
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит. группа Запад, 2 тур
Аль-Гарафа
- : -
29.09.2025
Аль-Шорта
Лига чемпионов АФК Элит. группа Запад, 2 тур
Трактор
- : -
29.09.2025
Аль-Вахда
Последние матчи
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Аль-Вахда
2 : 1
15.09.2025
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Шарджа
4 : 3
15.09.2025
Аль-Гарафа
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Иттихад
4 : 2
12.09.2025
Аль-Фат
Катар. Лига звезд, 4 тур
Аль-Гарафа
2 : 0
12.09.2025
Аль-Сайлия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Охдуд
2 : 5
30.08.2025
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Аль-Вахда
2 : 1
15.09.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Иттихад
4 : 2
12.09.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Охдуд
2 : 5
30.08.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
Аль-Иттихад
3 : 1
30.05.2025
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
26.05.2025
Дамак
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Шарджа
4 : 3
15.09.2025
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 4 тур
Аль-Гарафа
2 : 0
12.09.2025
Аль-Сайлия
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Садд
2 : 0
28.08.2025
Аль-Гарафа
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Гарафа
2 : 1
22.08.2025
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 1 тур
Аль-Гарафа
4 : 2
15.08.2025
Умм-Салаль
