  • Главная
  • Новости
  «Аль-Хазм» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2026

«Аль-Хазм» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2026

24 февраля, 18:41
Аль-Хазм
24.02.2026, вторник, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Иттихад
84' A. Al-Dwehe
80' Р. Фернандеш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
(К) ВР
2
Saud Al Rashed
ЦЗ
4
Sultan Tanker
ЦЗ
3
Abdelmounaim Boutouil
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Нахли
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ОП
24
Aboubacar Bah
ЦП
37
Youssouf Oumarou
ЦП
10
Фабиу Мартинш
ЛВ
9
Омар Аль-Сома
ЦФ
17
Элиас Моквана
РФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
12
Марио Митай
ЛЗ
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
8
Фабиньо
(К) ОП
14
Авад Аль-Нашри
ОП
17
Маамаду Думбия
ЦП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Аль-Хазм
33
Majed Al Ghamdi
ВР
82
Abdulaziz Al-Harbi
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
70
Ahmed Al-Shamrani
ЦП
26
Abdulaziz Al-Dwehe
ЦП
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Аль-Иттихад
50
Mohammed Al-Absi
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
4-1-2-1-2
23
Заед
2
3
27
Аль-Нахли
4
32
Розье
24
37
10
Мартинш
9
Аль-Сома
17
Моквана
2-2-1-3-2
1
Райкович
20
Шарахили
12
Митай
8
Фабиньо
14
Аль-Нашри
17
Думбия
19
Диаби
34
Бергвейн
27
Аль-Гамди
99
Иленихена
78
Фернандеш
27
Аль-Нахли
70
70
27
Аль-Нахли
17
Моквана
26
26
17
Моквана
27
Аль-Гамди
13
Шанкити
13
Шанкити
27
Аль-Гамди
99
Иленихена
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
99
Иленихена
Остались в запасе
Аль-Хазм
Аль-Иттихад
33
Majed Al Ghamdi
ВР
82
Abdulaziz Al-Harbi
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
50
Mohammed Al-Absi
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
33
Majed Al Ghamdi
ВР
82
Abdulaziz Al-Harbi
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
88
Осама Аль-Мермеш
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Аль-Хазм - Аль-Иттихад
2
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
16
Офсайды
3
2
Количество передач
296
529
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.07
0.75
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хазм» против «Аль-Иттихад», 10-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля в 22:00 по московскому времени.

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Хазм
