13.03.2026, пятница, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Рияд
Аль-Рияд
3-3-1-3
82
Борян
80
Аль-Хайбари
23
Аль-Хайбари
87
Тамбакти
27
7
35
20
Тозе
77
5
Барбе
10
Оку
4-2-1-2-1
1
Райкович
13
Шанкити
12
Митай
20
Шарахили
15
Кадеш
8
Фабиньо
16
Аль-Гамди
8
Ауа
34
Бергвейн
78
Фернандеш
21
Эн-Несири
12
12
10
Оку
11
Аль-Абси
11
Аль-Абси
10
Оку
7
98
98
7
77
14
Силла
14
Силла
77
13
Шанкити
32
32
13
Шанкити
16
Аль-Гамди
19
Диаби
19
Диаби
16
Аль-Гамди
78
Фернандеш
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
78
Фернандеш
21
Эн-Несири
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Иттихад
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
33
Ammar Al Harfi
ЦЗ
94
Faisal Al-Sobhi
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
99
S. Harun
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
33
Ammar Al Harfi
ЦЗ
94
Faisal Al-Sobhi
ЦП
88
Яхья аш-Шехри
АП
99
S. Harun
ЦФ
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
22
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Иттихад
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
10
Нарушения
3
6
Офсайды
3
1
Количество передач
270
672
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
92
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
3.83
1.67
xGP (предотвращенные голы)
0.9
0.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Рияд» против «Аль-Иттихада», 26-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Рияд» – «Аль-Иттихад»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»