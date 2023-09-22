Дракслер признался, что переехал в Катар ради денег

Новичок «Аль-Ахли» Юлиан Дракслер объяснил трансфер в Катар.

«Я бы солгал, если бы сказал, что деньги не имели решающего значения. Эта финансовая структура даст мне и моей семье больше возможностей.

Я мог сказать, что после 12 лет в Европе меня интересует знакомство с новой культурой, получение нового опыта, участие в интригующем проекте.

Футбол в арабском мире развивается очень быстро. Он сможет составить конкуренцию европейскому», – считает Дракслер.