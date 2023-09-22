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    Дракслер признался, что переехал в Катар ради денег

    Новичок «Аль-Ахли» Юлиан Дракслер объяснил трансфер в Катар.

    «Я бы солгал, если бы сказал, что деньги не имели решающего значения. Эта финансовая структура даст мне и моей семье больше возможностей.

    Я мог сказать, что после 12 лет в Европе меня интересует знакомство с новой культурой, получение нового опыта, участие в интригующем проекте.

    Футбол в арабском мире развивается очень быстро. Он сможет составить конкуренцию европейскому», – считает Дракслер.

    • «Аль-Ахли» купил Юлиана у «ПСЖ» за 20+ миллионов евро.
    • Контракт на 2 года.
    • 30-летний игрок – чемпион мира 2014 года.

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    Источник: Bild

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