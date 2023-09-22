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Дракслер признался, что переехал в Катар ради денег

22 сентября 2023, 22:59
3

Новичок «Аль-Ахли» Юлиан Дракслер объяснил трансфер в Катар.

«Я бы солгал, если бы сказал, что деньги не имели решающего значения. Эта финансовая структура даст мне и моей семье больше возможностей.

Я мог сказать, что после 12 лет в Европе меня интересует знакомство с новой культурой, получение нового опыта, участие в интригующем проекте.

Футбол в арабском мире развивается очень быстро. Он сможет составить конкуренцию европейскому», – считает Дракслер.

  • «Аль-Ахли» купил Юлиана у «ПСЖ» за 20+ миллионов евро.
  • Контракт на 2 года.
  • 30-летний игрок – чемпион мира 2014 года.

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Источник: Bild
Германия. Бундеслига Аль-Ахли Дракслер Юлиан
Комментарии (3)
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Karpathian
1695421753
вот те на...не подумал бы никогда...
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ytujytjuytujytjytujyjtrjy
1695448424
Да не удивительно, в псж тоже из за бабла переходил
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Бриг
1695494886
Просто время пришло. Надежд на успех в карьере европейской не осталось. А бабки нужны.
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