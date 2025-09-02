Влап пожаловался на хейт из-за «Спартака»

Нидерландский полузащитник Мичел Влап рассказал о проблемах из-за интереса «Спартака».
«Было непросто. Я никогда ничего об этом не говорил. Мир медиа так «прекрасен», что тебя сразу же разрывают на части со всех сторон...
Меня самого это не сильно беспокоило. Но люди, с которыми ты не общался десять лет, вдруг начинают писать твоим отцу и матери. Они не спят из-за того, что говорят в СМИ.
Это заставило задуматься. Но я никогда не принимал решения, что поступлю так или иначе. Я не злился и не стремился туда [в Россию]», – заявил Влап.
- «Спартак» предлагал «Твенте» за хавбека 4 млн евро.
- Самому игроку обещали зарплату в размере 1,4 миллиона евро в год.
- В итоге он перешел в катарский «Аль-Ахли».
Источник: ESPN