Влап пожаловался на хейт из-за «Спартака»

Нидерландский полузащитник Мичел Влап рассказал о проблемах из-за интереса «Спартака».

«Было непросто. Я никогда ничего об этом не говорил. Мир медиа так «прекрасен», что тебя сразу же разрывают на части со всех сторон...

Меня самого это не сильно беспокоило. Но люди, с которыми ты не общался десять лет, вдруг начинают писать твоим отцу и матери. Они не спят из-за того, что говорят в СМИ.

Это заставило задуматься. Но я никогда не принимал решения, что поступлю так или иначе. Я не злился и не стремился туда [в Россию]», – заявил Влап.