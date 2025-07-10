В «Твенте» отреагировали на информацию о переходе Влапа в «Спартак»

В пресс‑службе нидерландского «Твенте» прокомментировали информацию о возможном переходе полузащитника Мичела Влапа в «Спартак».
– Правда ли, что «Спартак» договорился с «Твенте» о переходе Мичела Влапа? Продолжит ли Влап карьеру в «Спартаке»?
– Мы не можем это подтвердить.
– Тем не менее сами переговоры ведутся?
– Не можем ничего сказать об этом.
- По данным «Чемпионата», «Спартак» согласовывает финальные детали по трансферу. Сумма сделки составит 4 миллиона евро. С самим игроком уже согласованы все условия контракта, рассчитанного на 3 года.
- 28-летний Влап в прошлом сезоне провел за «Твенте» 50 матчей, забил 7 голов, сделал 10 ассистов.
- Контракт игрока с «Твенте» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: «Матч ТВ»