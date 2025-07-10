В «Твенте» отреагировали на информацию о переходе Влапа в «Спартак»

В пресс‑службе нидерландского «Твенте» прокомментировали информацию о возможном переходе полузащитника Мичела Влапа в «Спартак».

– Правда ли, что «Спартак» договорился с «Твенте» о переходе Мичела Влапа? Продолжит ли Влап карьеру в «Спартаке»?

– Мы не можем это подтвердить.

– Тем не менее сами переговоры ведутся?

– Не можем ничего сказать об этом.