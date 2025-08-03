«Твенте» дал окончательный ответ по трансферу Влапа в «Спартак»

Технический директор «Твенте» Ян Стройер заявил, что переход полузащитника Мичела Влапа в «Спартак» точно не состоится.

«Эта ситуация с Россией определeнно решена. Этого больше не повторится», – сказал Стройер.

Он также ответил на вопрос, может ли хавбек перейти в другой клуб, кроме «Спартака»: «Всякое случается, но я думаю, он может остаться. Мичел хороший игрок для нас».