«Твенте» дал окончательный ответ по трансферу Влапа в «Спартак»

Технический директор «Твенте» Ян Стройер заявил, что переход полузащитника Мичела Влапа в «Спартак» точно не состоится.
«Эта ситуация с Россией определeнно решена. Этого больше не повторится», – сказал Стройер.
Он также ответил на вопрос, может ли хавбек перейти в другой клуб, кроме «Спартака»: «Всякое случается, но я думаю, он может остаться. Мичел хороший игрок для нас».
- «Чемпионат» сообщал, что сумма трансфера Влапа могла составить 4 миллиона евро.
- По данным журналиста Ивана Карпова, нидерландцу предлагали зарплату в размере 1,4 миллиона евро в год.
- 28-летний Влап в прошлом сезоне провел за «Твенте» 50 матчей, забил 7 голов, сделал 10 ассистов.
Источник: ESPN