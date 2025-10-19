20 октября в рамках 3-го тура Лиги чемпионов Азии Элита на стадионе в Абу-Даби сойдутся «Аль-Вахда» из ОАЭ и катарский «Аль-Духайль». Обе команды входят в число фаворитов своей группы и борются за выход в плей-офф. Встреча обещает быть результативной: обе стороны демонстрируют мощную атаку и нестабильную оборону.

«Аль-Вахда»

Клуб из Абу-Даби находится в отличной форме и не проигрывает уже 23 матча подряд во всех турнирах. В последней встрече команда обыграла «Аль-Батаих» (3:1), вновь подтвердив атакующую силу. В Лиге чемпионов «Аль-Вахда» стартовала с ничьей против «Трактора» (0:0) и победы над «Аль-Иттихадом» (2:1). В последних пяти матчах коллектив забил 11 голов и пропустил только 4 – в среднем 2.2 забитого и 0.8 пропущенного за игру. Команда играет с акцентом на быстрые переходы и фланговые атаки, где особенно выделяются техничные полузащитники. На своeм поле «Аль-Вахда» традиционно действует агрессивно и редко теряет очки.

«Аль-Духайль»

Катарский клуб также имеет сильную атакующую линию, но менее надeжно выглядит в обороне. В двух стартовых матчах Лиги чемпионов команда сыграла вничью с «Аль-Ахли» (2:2) и уступила «Аль-Хилалю» (1:2). В пяти последних встречах во всех турнирах «Аль-Духайль» забил 15 голов и пропустил 7, что подтверждает его открытый стиль. Средние показатели – 3.0 забитого и 1.4 пропущенного за игру. Лидер нападения Икер Браво набирает отличную форму, но защита остаeтся проблемной: команда пропускает в 13 из 15 последних матчей. На выезде «Аль-Духайль» играет смело, но часто рискует, оставляя пространство за линией обороны.

Факты о командах

«Аль-Вахда»

Не проигрывает в 23 матчах подряд

Победы в 3 из 4 последних игр

В последних 5 матчах: 11 забитых и 4 пропущенных

Средние показатели: 2.2 забитого и 0.8 пропущенного

Пропускает не более одного мяча в 5 из 6 последних встреч

«Аль-Духайль»

Забивает в 3 матчах подряд в Лиге чемпионов

Пропускает в 4 последних матчах

В 5 последних встречах: 15 забитых и 7 пропущенных

Средние показатели: 3.0 забитого и 1.4 пропущенного

Пропускает в 13 из 15 последних игр

Прогноз на матч «Аль-Вахда» – «Аль-Духайль»

Обе команды обладают сильной атакующей линией и любят играть в открытый футбол. «Аль-Вахда» выглядит сбалансированнее и надeжнее в обороне, тогда как «Аль-Духайль» компенсирует ошибки мощным нападением. Вероятно, матч получится динамичным и с большим количеством опасных моментов. Учитывая домашний фактор и текущую форму «Аль-Вахды», именно хозяева выглядят фаворитами, но гости способны забить хотя бы раз.

Рационально рассмотреть варианты на результативный матч и подстрахованную победу хозяев, которые уверенно проводят домашние игры и редко уступают.

Рекомендованные ставки