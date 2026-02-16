16.02.2026, понедельник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 8 тур
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 8 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-1-2-1-2
17
24
Аль-Харби
4
Мари
4
Акчичек
78
Ладжами
8
Невеш
17
Дариси
18
Аль-Хавсави
70
Буабре
75
Мейте
29
Нуньес
4-2-1-3
36
15
30
32
60
Абаэльазиз
25
Силва
12
Салмин
94
Диарра
7
Канедо
11
70
Хрибин
24
Аль-Харби
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
24
Аль-Харби
17
Дариси
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
17
Дариси
18
Аль-Хавсави
22
Милинкович-Савич
22
Милинкович-Савич
18
Аль-Хавсави
75
Мейте
29
Аль-Давсари
29
Аль-Давсари
75
Мейте
4
Мари
27
Мандаш
27
Мандаш
4
Мари
70
Хрибин
23
Фолья
23
Фолья
70
Хрибин
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Вахда
30
Mathieu Patouillet
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
32
Abdulla Zaid
ЦП
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
26
Hazaa Ammar
ВР
1
Mohamed Hasan Alshamsi
ВР
13
Haza Shehab
ЦЗ
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
2
Mansour Saleh
ЦЗ
6
Мохаммад Горбани
ОП
27
Louay Trayi
ЦП
8
Mohamed Abdalla
ЦП
15
Mobin Dehghan
ЦП
80
Abdullah Abdulqader
ЦП
38
Arnau Pradas
ЦФ
Остались в запасе
30
Mathieu Patouillet
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
32
Abdulla Zaid
ЦП
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
Остались в запасе
26
Hazaa Ammar
ВР
1
Mohamed Hasan Alshamsi
ВР
13
Haza Shehab
ЦЗ
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
2
Mansour Saleh
ЦЗ
6
Мохаммад Горбани
ОП
27
Louay Trayi
ЦП
8
Mohamed Abdalla
ЦП
15
Mobin Dehghan
ЦП
80
Abdullah Abdulqader
ЦП
38
Arnau Pradas
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Вахда
3
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
17
9
Офсайды
1
1
Количество передач
485
416
Сейвы
6
1
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.73
0.71
xGP (предотвращенные голы)
-1.08
-1.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Вахды», 8-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 21:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Вахда»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»