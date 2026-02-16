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  • «Аль-Хиляль» – «Аль-Вахда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026

«Аль-Хиляль» – «Аль-Вахда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026

16 февраля, 20:05
Аль-Хиляль
16.02.2026, понедельник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 8 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Вахда
19' Д. Нуньес 77' Д. Нуньес
32' Б. Диарра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
8
Рубен Невеш
(К) ОП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Вахда
36
Zayed Ahmed
ВР
60
Бадер Абаэльазиз
ЛЗ
15
Saša Ivković
ЦЗ
30
Favour Inyeka Ogbu
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
25
Жадсом Силва
ОП
12
Али Салмин
ОП
94
Браима Диарра
ЦП
70
Омар Хрибин
(К) ЦФ
11
Facundo Kruspzky
ЦФ
7
Кайо Канедо
ЦФ
Аль-Хиляль
30
Mathieu Patouillet
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
32
Abdulla Zaid
ЦП
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
Аль-Вахда
26
Hazaa Ammar
ВР
1
Mohamed Hasan Alshamsi
ВР
13
Haza Shehab
ЦЗ
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
2
Mansour Saleh
ЦЗ
6
Мохаммад Горбани
ОП
27
Louay Trayi
ЦП
8
Mohamed Abdalla
ЦП
15
Mobin Dehghan
ЦП
23
Бернарду Фолья
ЦП
80
Abdullah Abdulqader
ЦП
38
Arnau Pradas
ЦФ
4-1-2-1-2
17
24
Аль-Харби
4
Мари
4
Акчичек
78
Ладжами
8
Невеш
17
Дариси
18
Аль-Хавсави
70
Буабре
75
Мейте
29
Нуньес
4-2-1-3
36
15
30
32
60
Абаэльазиз
25
Силва
12
Салмин
94
Диарра
7
Канедо
11
70
Хрибин
24
Аль-Харби
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
24
Аль-Харби
17
Дариси
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
17
Дариси
18
Аль-Хавсави
22
Милинкович-Савич
22
Милинкович-Савич
18
Аль-Хавсави
75
Мейте
29
Аль-Давсари
29
Аль-Давсари
75
Мейте
4
Мари
27
Мандаш
27
Мандаш
4
Мари
70
Хрибин
23
Фолья
23
Фолья
70
Хрибин
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Вахда
30
Mathieu Patouillet
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
32
Abdulla Zaid
ЦП
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
26
Hazaa Ammar
ВР
1
Mohamed Hasan Alshamsi
ВР
13
Haza Shehab
ЦЗ
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
2
Mansour Saleh
ЦЗ
6
Мохаммад Горбани
ОП
27
Louay Trayi
ЦП
8
Mohamed Abdalla
ЦП
15
Mobin Dehghan
ЦП
80
Abdullah Abdulqader
ЦП
38
Arnau Pradas
ЦФ
Остались в запасе
30
Mathieu Patouillet
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
32
Abdulla Zaid
ЦП
31
Rayan Al-Ghamdi
ЦП
Остались в запасе
26
Hazaa Ammar
ВР
1
Mohamed Hasan Alshamsi
ВР
13
Haza Shehab
ЦЗ
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
2
Mansour Saleh
ЦЗ
6
Мохаммад Горбани
ОП
27
Louay Trayi
ЦП
8
Mohamed Abdalla
ЦП
15
Mobin Dehghan
ЦП
80
Abdullah Abdulqader
ЦП
38
Arnau Pradas
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Вахда
3
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
17
9
Офсайды
1
1
Количество передач
485
416
Сейвы
6
1
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.73
0.71
xGP (предотвращенные голы)
-1.08
-1.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Вахды», 8-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 21:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль»«Аль-Вахда»

«Аль-Хиляль» – «Аль-Вахда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Вахда Аль-Хиляль
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