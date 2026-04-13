Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Шабаб Аль-Ахли» – «Трактор»: прогноз и ставки на матч 14 апреля 2026 с коэффициентом 1.85

13 апреля 2026 8:47
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
14 апр. 2026, вторник 17:45 | Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
Сделать ставку

14 апреля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Азии эмиратский «Шабаб Аль-Ахли» на своeм поле примет иранский «Трактор». Хозяева обладают мощной атакой, но находятся в кризисе в еврокубках, а гости – крепкий середняк, который надeжно играет дома, но на выезде может испытывать проблемы.

«Шабаб Аль-Ахли»

Эмиратцы подходят к этому матчу с серьeзными проблемами в еврокубках. Команда не может выиграть в 3 последних матчах Лиги чемпионов и проигрывает в 3 последних выездных играх турнира. Зато дома ситуация иная – здесь «Шабаб» чувствует себя увереннее. В атаке у хозяев полный порядок: 2.6 гола за игру в последних 5 матчах, а забивают они в 8 из 10 последних игр. Оборона – слабое место: 1.2 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и команда пропускает в 3 последних матчах. В личных встречах с «Трактором» на своeм поле эмиратцы побеждали (3:2), но это было давно.

«Трактор»

Иранцы подходят к этому матчу в хорошем настроении. Команда не проигрывает в 11 из 12 последних домашних матчей, но сейчас им предстоит играть на выезде. В атаке стабильность – 1 гол за игру в последних 5 матчах, и забивают они в 3 последних играх. Оборона – 1 пропущенный в среднем за последние 5 игр. В гостях в Лиге чемпионов «Трактор» чувствует себя неуверенно, но в личных встречах с «Шабабом» они забивают в 3 последних матчах. Это даeт им надежду.

Факты о командах

«Шабаб Аль-Ахли»

  • Мощная атака: 2.60 гола за последние 5 игр
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем: 2.60 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не может выиграть в 3 последних матчах Лиги чемпионов
  • Побеждал «Трактор» дома в личной встрече (3:2)

«Трактор»

  • Не проигрывает в 11 из 12 последних домашних матчей (но игра в гостях)
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.00 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних очных матчах с «Шабабом»

Прогноз на матч «Шабаб Аль-Ахли» – «Трактор»

«Шабаб Аль-Ахли» дома – явный фаворит. Да, у них кризис в еврокубках, но их атака настолько мощная (2.6 гола за игру), что «Трактору» будет сложно сдержать натиск. Иранцы стабильны, но на выезде им будет тяжело. Хозяева должны забивать и, скорее всего, добьются победы. «Трактор» может отличиться – они забивают в 3 последних очных встречах, – но вряд ли этого хватит для положительного результата.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Шабаб Аль-Ахли» – коэффициент 1.85
  • Обе забьют – да

Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов АФК Элит Трактор Шабаб Аль-Ахли
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 