14 апреля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Азии эмиратский «Шабаб Аль-Ахли» на своeм поле примет иранский «Трактор». Хозяева обладают мощной атакой, но находятся в кризисе в еврокубках, а гости – крепкий середняк, который надeжно играет дома, но на выезде может испытывать проблемы.

«Шабаб Аль-Ахли»

Эмиратцы подходят к этому матчу с серьeзными проблемами в еврокубках. Команда не может выиграть в 3 последних матчах Лиги чемпионов и проигрывает в 3 последних выездных играх турнира. Зато дома ситуация иная – здесь «Шабаб» чувствует себя увереннее. В атаке у хозяев полный порядок: 2.6 гола за игру в последних 5 матчах, а забивают они в 8 из 10 последних игр. Оборона – слабое место: 1.2 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и команда пропускает в 3 последних матчах. В личных встречах с «Трактором» на своeм поле эмиратцы побеждали (3:2), но это было давно.

«Трактор»

Иранцы подходят к этому матчу в хорошем настроении. Команда не проигрывает в 11 из 12 последних домашних матчей, но сейчас им предстоит играть на выезде. В атаке стабильность – 1 гол за игру в последних 5 матчах, и забивают они в 3 последних играх. Оборона – 1 пропущенный в среднем за последние 5 игр. В гостях в Лиге чемпионов «Трактор» чувствует себя неуверенно, но в личных встречах с «Шабабом» они забивают в 3 последних матчах. Это даeт им надежду.

Факты о командах

«Шабаб Аль-Ахли»

Мощная атака: 2.60 гола за последние 5 игр

Забивает в 8 из 10 последних матчей

В среднем: 2.60 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не может выиграть в 3 последних матчах Лиги чемпионов

Побеждал «Трактор» дома в личной встрече (3:2)

«Трактор»

Не проигрывает в 11 из 12 последних домашних матчей (но игра в гостях)

Забивает в 3 последних матчах

В среднем: 1.00 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних очных матчах с «Шабабом»

Прогноз на матч «Шабаб Аль-Ахли» – «Трактор»

«Шабаб Аль-Ахли» дома – явный фаворит. Да, у них кризис в еврокубках, но их атака настолько мощная (2.6 гола за игру), что «Трактору» будет сложно сдержать натиск. Иранцы стабильны, но на выезде им будет тяжело. Хозяева должны забивать и, скорее всего, добьются победы. «Трактор» может отличиться – они забивают в 3 последних очных встречах, – но вряд ли этого хватит для положительного результата.

