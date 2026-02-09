Введите ваш ник на сайте
«Трактор» – «Аль-Садд»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.75

09 февраля 2026 8:08
Трактор - Аль-Садд
10 февр. 2026, вторник 19:00 | Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 7 тур
1.75
Тотал меньше 2.5 голов
10 февраля в 7-м туре Лиги чемпионов Азии Элита иранский «Трактор» примет катарский «Аль-Садд». Это матч двух команд в блестящей форме, но с разными турнирными задачами. Хозяева, идущие на 2-м месте, борются за лидерство в группе, а гости, несмотря на 10-ю позицию, демонстрируют один из лучших атакующих показателей в турнире и будут стремиться подняться в таблице.

«Трактор»

Иранский клуб демонстрирует феноменальную стабильность, не проигрывая в 11 из 13 последних матчей. В ЛЧА команда одержала 4 победы подряд, что говорит об отличной турнирной мотивации. Главная сила «Трактора» – сбалансированная игра: надежная оборона (0.60 пропуска в среднем) сочетается с эффективной атакой (1.40 гола в среднем). Команда уверенно контролирует ход матчей и тяжело обыгрывается.

«Аль-Садд»

Катарский гранд находится в состоянии невероятной игровой мощи. «Аль-Садд» выиграл 6 матчей подряд и демонстрирует устрашающую атаку: 3.00 гола в среднем за игру. Акрам Афиф – лидер атакующих действий. При этом оборона команды также выглядит непробиваемой (0.60 пропуска в среднем). Парадокс в том, что при таких показателях команда занимает лишь 10-е место, что делает их крайне мотивированными и опасными соперниками.

Факты о командах:

«Трактор»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей.
  • 4 победы подряд в ЛЧА.
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Занимает 2-е место в группе (14 очков).

«Аль-Садд»

  • 6 побед подряд.
  • Забивает в 14 матчах подряд.
  • Забивает в среднем 3.00 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Занимает 10-е место в группе (5 очков).

Прогноз на матч «Трактор» – «Аль-Садд»

Это противостояние двух сильнейших оборон (по 0.60 пропуска) и атак разной природы: эффективной у «Трактора» и сокрушительной у «Аль-Садда». Матч, вероятно, будет тактически выверенным и не самым результативным, так как обе команды ценят надежность в защите. «Трактор» имеет преимущество своего поля и турнирной мотивации, но «Аль-Садд» с его текущей формой и звездным составом способен на результат в любой выездной игре. Ничья выглядит логичным исходом, но небольшой перевес все же за хозяевами, учитывая их турнирный настрой и домашние стены.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – НЕТ – коэффициент 1.90.

1.75
Тотал меньше 2.5 голов
Автор: Рассказов Михаил
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Садд Трактор
