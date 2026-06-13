Экс-тренер «Зенита» Манчини остался без клуба

Роберто Манчини покинул пост главного тренера катарского клуба «Аль-Садд».

Об уходе итальянского тренера клуб объявил в своих социальных сетях, опубликовав прощальное сообщение.

«Небольшой, но такой значимый период с огромным количеством замечательных воспоминаний. Спасибо, Роберто Манчини, мы надеемся, что однажды эта история продолжится. Всего вам наилучшего на следующем этапе пути, еще увидимся!» – говорится в заявлении «Аль-Садда».