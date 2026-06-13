Экс-тренер «Зенита» Манчини остался без клуба

Роберто Манчини покинул пост главного тренера катарского клуба «Аль-Садд».
Об уходе итальянского тренера клуб объявил в своих социальных сетях, опубликовав прощальное сообщение.
«Небольшой, но такой значимый период с огромным количеством замечательных воспоминаний. Спасибо, Роберто Манчини, мы надеемся, что однажды эта история продолжится. Всего вам наилучшего на следующем этапе пути, еще увидимся!» – говорится в заявлении «Аль-Садда».
- Манчини возглавил катарскую команду в ноябре 2025 года и в прошедшем сезоне привел ее к чемпионскому титулу.
- Ранее 60-летний итальянец тренировал сборную Италии, с которой выиграл чемпионат Европы 2020 года.
- Также Манчини работал с «Манчестер Сити», «Интером», «Зенитом» и другими клубами.
Источник: «Бомбардир»