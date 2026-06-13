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Экс-тренер «Зенита» Манчини остался без клуба

Вчера, 22:17

Роберто Манчини покинул пост главного тренера катарского клуба «Аль-Садд».

Об уходе итальянского тренера клуб объявил в своих социальных сетях, опубликовав прощальное сообщение.

«Небольшой, но такой значимый период с огромным количеством замечательных воспоминаний. Спасибо, Роберто Манчини, мы надеемся, что однажды эта история продолжится. Всего вам наилучшего на следующем этапе пути, еще увидимся!» – говорится в заявлении «Аль-Садда».

  • Манчини возглавил катарскую команду в ноябре 2025 года и в прошедшем сезоне привел ее к чемпионскому титулу.
  • Ранее 60-летний итальянец тренировал сборную Италии, с которой выиграл чемпионат Европы 2020 года.
  • Также Манчини работал с «Манчестер Сити», «Интером», «Зенитом» и другими клубами.

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Источник: «Бомбардир»
Катар. Лига звезд Россия. Премьер-лига Аль-Садд Зенит Манчини Роберто
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