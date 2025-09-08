Введите ваш ник на сайте
Овчинников – о Клаудиньо: «Разве можно верить бразильцам?»

Вчера, 22:10
4

Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал резонансное высказывание экс-полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

  • Ранее бразилец признался, что хотел покинуть петербургский клуб из-за СВО на Украине.
  • Проверку его слов начала Генпрокуратура РФ.
  • После этого футболист попытался оправдаться, выпустив открытое письмо.

«Разве можно верить бразильцам? Вы перепутали их футбольный интеллект и жизнь. Он будет утром, днeм и вечером всe говорить по-разному.

В конечном итоге скажет, что все были не правы, и он другое имел в виду. Любое напряжение – и бразильцы сразу из команды уходят, но при этом хотят, чтобы зарплатные ведомости улучшили.

Не нужно на все их высказывания и заявления реагировать. Стоит просто посмотреть, как они за «Зенит» выступают: хотят – играют, не хотят – не играют.

Для меня иностранцы должны ровно стоять в каждой команде, а не так, как они себя ведут на территории Российской Федерации», – сказал Овчинников.

  • Бразильца зимой продали катарскому «Аль-Садду» за 20 млн евро.
  • Он играл в России с августа 2021 года.
  • Клаудиньо в составе «Зенита» провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 ассист.

Еще по теме:
Круговой поделился эмоциями от встречи с Клаудиньо, который негативно высказался о России 3
Клаудиньо скучает по России – ранее он говорил, что хотел покинуть страну 11
Клаудиньо готов приехать на матч «Зенита» 1
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Катар. Лига звезд Аль-Садд Зенит Клаудиньо Овчинников Валерий
Комментарии (4)
erybov1965
1757359890
Полностью согласен, не убавить, не прибавить.
Ответить
Vitaga
1757361208
самая известная фраза Овчинникова- ..давал деньги судьям даю и буду давать..
Ответить
алдан2014
1757372949
Наверное наши клубы сами позволяют бразильцам так себя вести. Но они тоже конечно разные. В основной массе такие как описал Борман
Ответить
subbotaspartak
1757397016
Может где-то и силён Иностранный легион, Время на Россию тратят Потому, что много платят. Я, короче, за министра, Чтоб на детей платили быстро. Без лимита, но две ставки И может дело на поправку?
Ответить
