Овчинников – о Клаудиньо: «Разве можно верить бразильцам?»

Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал резонансное высказывание экс-полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Ранее бразилец признался, что хотел покинуть петербургский клуб из-за СВО на Украине.

Проверку его слов начала Генпрокуратура РФ.

После этого футболист попытался оправдаться, выпустив открытое письмо.

«Разве можно верить бразильцам? Вы перепутали их футбольный интеллект и жизнь. Он будет утром, днeм и вечером всe говорить по-разному.

В конечном итоге скажет, что все были не правы, и он другое имел в виду. Любое напряжение – и бразильцы сразу из команды уходят, но при этом хотят, чтобы зарплатные ведомости улучшили.

Не нужно на все их высказывания и заявления реагировать. Стоит просто посмотреть, как они за «Зенит» выступают: хотят – играют, не хотят – не играют.

Для меня иностранцы должны ровно стоять в каждой команде, а не так, как они себя ведут на территории Российской Федерации», – сказал Овчинников.